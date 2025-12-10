Participación Ciudadana otorgó a la periodista Edith Febles el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, distinción que resalta su trayectoria de más de tres décadas marcada por la ética, la responsabilidad social y un ejercicio periodístico comprometido con los más altos valores ciudadanos.

Durante sus palabras de bienvenida, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, destacó el valor simbólico del reconocimiento y el compromiso institucional con la transparencia.

“Este reconocimiento representa un símbolo: de la fuerza de la verdad, el valor de la independencia y el compromiso inquebrantable con la integridad. También nos recuerda que luchar contra la corrupción es, ante todo, un acto de valentía”, señaló Blanco García.

La coordinadora de la entidad también se refirió al contexto nacional reciente y recordó que la lucha contra la corrupción tiene impactos directos en la vida de las personas.

“Este año la desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción. Hablo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), institución vital para garantizar cobertura a millones de ciudadanos. Cualquier manifestación de corrupción en salud no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que se traduce en medicamentos que no llegan a tiempo, diagnósticos tardíos y vidas vulnerables que quedan expuestas”.

Además, advirtió que no habrá retrocesos en el compromiso de la institución con la transparencia y el control ciudadano: “Aprovecho para afirmar, con serenidad pero con absoluta firmeza, que ningún intento de silenciarnos prosperará. Que nadie podrá detener el avance hacia la transparencia. Cada intento de silencio confirma la importancia de nuestra misión”.

De acuerdo con la certificación oficial emitida por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Febles ha sido “un ejemplo de periodismo apegado a los principios éticos, comprometido con la defensa de los sectores más vulnerables, especialmente con la justicia social”, cualidades que han definido su carrera profesional y su aporte a la comunicación pública del país.

La organización resaltó que la trayectoria de la reconocida periodista constituye un modelo de integridad profesional, independencia de criterio y coherencia ética, elementos que contribuyen al fortalecimiento de la cultura democrática y a la formación de una ciudadanía informada y vigilante.

Durante el acto, conducido por la periodista Amelia Deschamps, se proyectaron imágenes y audiovisuales sobre la historia del reconocimiento y la carrera de la homenajeada. La entrega formal del reconocimiento estuvo a cargo del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que aprobó la selección de Febles mediante resolución oficial, dando cumplimiento a las bases del galardón, creadas para resaltar vidas y trayectorias que encarnan altos estándares de honestidad, conducta ética y espíritu cívico.

Tras recibir la distinción, Edith Febles dijo “es un compromiso frente a la gente”. Agradeció la presencia de sus familiares, amistades, seres queridos de infancia y demás presente.

