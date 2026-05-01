Con la inauguración de un módulo odontológico en el municipio de Los Alcarrizos, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) amplía su red de atención dental escolar a 64 unidades en todo el país. El nuevo espacio, instalado en el centro educativo Martha, atenderá a más de 51,000 alumnos de 72 escuelas del área, sin costo para las familias y sin que los estudiantes tengan que abandonar el entorno escolar para recibir atención médica.

Una apuesta por la salud dentro del aula

El municipio de Los Alcarrizos, uno de los más poblados del Gran Santo Domingo, contará ahora con atención odontológica pública dentro de sus escuelas. El módulo —dotado con sillón odontológico, compresor de aire, autoclave, cavitador, amalgamador y equipo de rayos X— operará de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., ofreciendo servicios preventivos y curativos.

Entre las atenciones disponibles figuran profilaxis dental, aplicación de flúor y barniz fluorado, selladores de fosas y fisuras, obturaciones en resina y amalgama, restauraciones con ionómero de vidrio, recubrimientos pulpares, extracciones dentales y charlas de educación en higiene oral.

El director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, justificó la iniciativa en términos de equidad educativa: "Para que exista una educación de calidad, tiene que haber salud. Con este módulo estamos garantizando atención oportuna dentro de la escuela, sin que los estudiantes pierdan clases y sin que las familias tengan que incurrir en gastos adicionales", afirmó durante el acto inaugural.

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El INABIE beneficiará a más de 51,000 estudiantes de Los Alcarrizos

72 escuelas en el radio de cobertura

La lógica de operación del módulo contempla dos modalidades de atención: los estudiantes del centro sede —la escuela Martha— serán atendidos por aulas, mientras que los alumnos de planteles cercanos accederán al servicio mediante coordinación entre directores y el personal médico asignado.

Entre los centros que se beneficiarán figuran las escuelas Elvira de Mendoza, Colombina Castro, Juan Pablo II, el Liceo Juan Pablo Duarte y el Liceo Hilda Gutiérrez, entre otros.

Una red que crece módulo a módulo

El de Los Alcarrizos es el módulo número 64 habilitado por el Inabie a nivel nacional. La expansión ha sido sostenida: en febrero de 2026, la institución inauguró su unidad número 60 en Villa Vásquez, Montecristi —la primera en esa provincia—; en marzo llegó a Nagua y Sánchez; y en abril instaló una unidad en La Vega. En apenas cuatro meses, el Inabie pasó de 60 a 64 módulos operativos.

Salud bucal y ausentismo escolar

Las afecciones bucales no tratadas son una de las causas documentadas de ausentismo escolar en República Dominicana, al obligar a los estudiantes —y a sus familias— a ausentarse para buscar atención en centros de salud públicos, frecuentemente saturados.

El Inabie ha venido construyendo un modelo de atención integral que incluye también salud visual, auditiva y nutricional. En julio de 2025, la institución mantuvo sus servicios médicos gratuitos durante las vacaciones escolares —incluyendo atención bucal— como parte de su apuesta por la continuidad asistencial más allá del calendario lectivo.

La directora del Distrito Educativo 15-01, María Castillo, sintetizó el argumento: "Este tipo de acciones fortalece el sistema educativo, ya que garantiza servicios de salud esenciales para una población estudiantil amplia".

La directora del centro educativo Martha, Raquel Liranzo, celebró la instalación como un avance concreto para su comunidad escolar. El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, también respaldó la iniciativa, destacando su impacto en las familias del municipio.

La presencia de regidores, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y dirigentes comunitarios en el acto inaugural refleja el peso político que tiene este tipo de inversión en un municipio de alta densidad poblacional y demanda social acumulada.

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