El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) afirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) genera un ahorro anual superior a los RD$ 82,000 millones para las familias dominicanas con hijos en el sistema público, una cifra que la institución presenta como evidencia del peso social y económico de una política que, además de asistir a estudiantes, sostiene parte de la dinámica productiva vinculada a suplidores y productores agropecuarios.

De acuerdo con el organismo, el monto estimado asciende a RD$ 82,192 millones y se basa en un estudio interno elaborado por su Dirección de Planificación y Desarrollo sobre el costo de los alimentos en el mercado local.

El programa beneficia a casi dos millones de estudiantes, así como a docentes, personal administrativo y de apoyo de más de 7,000 centros educativos públicos, donde "diariamente se distribuyen más de cinco millones de raciones entre desayunos, almuerzos y frutas, dependiendo de la modalidad escolar".

Aunque el Inabie destaca el impacto del PAE como un alivio directo al gasto familiar, el programa también se ha convertido en uno de los principales instrumentos de asistencia social del Estado, especialmente en comunidades vulnerables donde, en muchos casos, la comida escolar representa una garantía básica de alimentación para miles de niños y adolescentes.

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El director del Inabie, Adolfo Pérez, sostuvo que el alcance del programa no solo reduce el gasto de bolsillo de las familias, sino que también contribuye a la permanencia de los estudiantes en las aulas.

“Además del ahorro significativo de dinero a las familias dominicanas, con la alimentación escolar garantizamos el bienestar de los estudiantes y su permanencia en las aulas”, expresó el funcionario.

La institución aseguró que el impacto económico del PAE trasciende el ámbito educativo y alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas suplidoras, así como al sector agropecuario que abastece los insumos utilizados en la elaboración de los alimentos.

No obstante, el programa ha enfrentado cuestionamientos en distintos períodos por denuncias relacionadas con la calidad de algunos productos, retrasos en suplencias y procesos de contratación, aspectos que suelen reaparecer en el debate público cada vez que se discute el volumen de recursos destinados a la alimentación escolar.

Actualmente, el PAE opera en centros de Jornada Escolar Extendida, media tanda, zonas de difícil acceso, el programa Prepara y la iniciativa Oportunidad 14-24. Según el Inabie, los menús son diseñados para aportar proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales que cubran parte importante de las necesidades nutricionales diarias de los estudiantes.

La entidad agregó que el programa también se alinea con el objetivo de “Hambre Cero” establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al procurar acceso diario a alimentos nutritivos para estudiantes del sistema público.

Más allá de las cifras oficiales, el alcance real del programa suele medirse en el día a día de miles de hogares de bajos ingresos, donde la alimentación escolar funciona como una extensión silenciosa de la economía familiar y como una red de protección frente al aumento sostenido del costo de la vida.

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