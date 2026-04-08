El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) informó que, debido a las fuertes precipitaciones registradas en el país, implementó un ajuste temporal en el horario de atención presencial en varias de sus dependencias.

El director ejecutivo de la entidad, Agustín Burgos, detalló que las oficinas del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Romana y el litoral sur brindarán servicios al público solo hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles.

A partir de esa hora, la institución continuará ofreciendo asistencia de manera ininterrumpida mediante el Centro de Autorizaciones, con el objetivo de asegurar la atención a los afiliados. En tanto, el resto de las oficinas a nivel nacional mantendrá su horario habitual.

Burgos explicó que la medida se adopta en cumplimiento de disposiciones del Ministerio de Administración Pública (MAP) y bajo los lineamientos del presidente Luis Abinader, con el fin de preservar la seguridad de los usuarios y del personal.

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El Idoppril exhortó a sus afiliados a seguir las recomendaciones preventivas ante eventos meteorológicos y a mantenerse atentos a las informaciones difundidas por los canales oficiales para futuras actualizaciones.

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