“Hazle sentir en casa”, campaña navideña de cercanía con diáspora dominicana y migrantes

Día Internacional de las Personas Migrantes, el Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) continúa promoviendo la campaña "Hazle sentir en casa". Con motivo de las festividades navideñas y el recién conmemorado(CMDH) continúa promoviendo la campaña "". La plataforma realizó el lanzamiento de los audiovisuales en el marco de un webinario conmemorativo que reunió testimonios de personas migrantes haitianas, venezolanas y dominicanas en el exterior, así como reflexiones académicas y pastorales sobre la migración, la Navidad y la convivencia. Durante el encuentro participaron de manera presencial y virtual migrantes residentes en la República Dominicana, así como dominicanas y dominicanos que viven en países como Estados Unidos y España, junto a académicas y activistas dominicanos. En el espacio se destacó la importancia de acoger, respetar y celebrar la diversidad cultural que aportan las personas migrantes, visible en áreas como la gastronomía, la actividad económica, los servicios y el arte. En ese contexto, compartieron sus testimonios Alberto Añilin, maestro constructor de nacionalidad haitiana; Jackeline Morisett, comerciante del sector informal; y los periodistas venezolanos Gina Caldera y Oscar Guedez, quienes relataron experiencias de acogida, trabajo y convivencia en el país. De manera virtual intervinieron Massiel Piña, chef dominicana residente en el exterior, y Rafael Leandro Gutiérrez González, ingeniero en sistemas y empresario, quienes abordaron los retos de la migración y la importancia del acompañamiento y la hospitalidad en los países de destino.

Asimismo, se recordó el papel fundamental de la población haitiana en sectores clave de la economía nacional, como la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y el arte, así como las contribuciones de los migrantes venezolanos en ámbitos como los servicios hoteleros, la enseñanza, la comunicación y la gastronomía. Las y los panelistas coincidieron en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, advirtiendo que la discriminación hacia un grupo abre la puerta a la exclusión de otras poblaciones vulnerables, sean nacionales o extranjeras. Como parte de la campaña, el CMDH presentó un audiovisual que entrelaza tres historias migrantes a través de videollamadas: un trabajador haitiano que pasa la Nochebuena lejos de sus hijos; una mujer venezolana que escucha la celebración familiar desde otra pantalla; y una abuela dominicana que intenta comunicarse con su nieto, migrante en Nueva York, que trabaja durante estas fechas. El audiovisual plantea que, aunque la Navidad lejos de casa es una experiencia difícil, los gestos de cercanía pueden transformar la vivencia migratoria. La jornada también contó con comentarios de la socióloga Rosario Espinal, quien abordó las causas estructurales de la migración, incluyendo la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, así como el impacto de la diáspora dominicana en la economía nacional.

El cierre estuvo a cargo de María Eugenia Vázquez, hermana scalabriniana y representante de la Red Clamor, quien ofreció una reflexión desde la fe cristiana. Durante su intervención afirmó que los testimonios escuchados fueron, para ella, “testimonios de fe” y señaló que, desde el Evangelio, “los migrantes no son solo destinatarios de la fe, sino verdaderos maestros del Evangelio”. “La experiencia de la migración atraviesa toda la historia bíblica”, expresó Vázquez, al recordar figuras como Abraham, Moisés y la Sagrada Familia. “Jesús mismo fue migrante y extranjero. A veces creemos que debemos llevarles a Dios, cuando en realidad es en ellos donde lo encontramos”, añadió. También llamó a vivir la hospitalidad cristiana en la vida cotidiana, advirtiendo que “no sabemos si en nuestra casa, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad estamos recibiendo a ese Cristo extranjero”. En la clausura del evento online, el Colectivo Migración y Derechos Humanos invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña “Hazle Sentir En Casa”, compartiendo el video oficial y conociendo más sobre sus acciones a través de www.colectivomdhrd.org, donde también es posible suscribirse a su boletín informativo y acceder a postales con mensajes alusivos a estas festividades.

