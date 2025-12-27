El Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvo a más de 350 ciudadanos haitianos indocumentados durante operativos realizados en provincias fronterizas y la región Norte en las últimas 72 horas. Estos extranjeros fueron entregados a las autoridades migratorias para iniciar el proceso de repatriación a Haití, según informaron las autoridades militares.

Efectivos del Ejército llevaron a cabo varios operativos en el municipio de Constanza como parte de las acciones permanentes destinadas a fortalecer la seguridad en el territorio nacional. Durante estas intervenciones, fueron detenidos 125 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, de los cuales 83 son hombres, 28 mujeres y 14 menores de edad.

Asimismo, se procedió a la retención de cinco motocicletas y al decomiso de catorce armas blancas. Las autoridades informaron que las personas extranjeras en situación migratoria irregular fueron puestas a disposición de la Dirección General de Migración, entidad responsable de gestionar su repatriación al país de origen.

Detenidos en Valverde y Santiago Rodríguez

Según informaron las autoridades militares, durante operativos de interdicción se procedió a la detención de 228 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular en distintas localidades de las provincias Valverde y Santiago Rodríguez.

Las operaciones se llevaron a cabo en los sectores Mao, Amina, Pueblo Nuevo y Monción, como parte de los operativos continuos implementados por la institución bajo las directrices del comandante general del ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez. Estos procedimientos tienen como finalidad fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el tráfico de migrantes, el contrabando ilícito y brindar apoyo a las demás entidades del Estado.

Según el informe, las personas detenidas comprenden 133 hombres y 95 mujeres, interceptados durante operativos de patrullaje efectuados por personal del ERD. Los ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la sede de la Brigada de Infantería y, posteriormente, entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para la aplicación de los procedimientos legales establecidos.