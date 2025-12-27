Bomberos del Distrito Nacional continúan este sábado trabajando para apagar por completo las llamas del incendio que ha destruido gran parte de la Ferrtería San Miguel.

El fuego se produjo el viernes en la conocida ferretería ubicada en el kilómetro siete de la avenida Independencia, del Distrito Nacional.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni damnificados físicos, mientras los bomberos batallan por extinguir las llamas y empleados y ejecutivos del negocio colaboran con las autoridades.

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación se encontraban en la mañana de este sábado indagando sobre la magnitud de los daños, que se preliminarmente se calculan en cifras millonarias.

Oficialmente no se ha informado de la causa del fuego. Vecinos de la zona lamentaron lo ocurrido, resaltando la laboriosidad y buenas atenciones de los empleados y propietarios de la ferretería, una de las más importantes del litoral sur del Distrito Nacional.

