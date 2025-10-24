El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de mayor consumo, con la asignación de un subsidio ascendente a RD$ 103.2 millones.

Durante la semana del 25 al 31 de octubre de 2025, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 7.35 por galón; el gasoil Regular con RD$ 7.36, y el gasoil Óptimo con RD$ 2.75.

Precios

Los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 196.50 por galón; baja RD$ 3.02.

Kerosene, RD$ 227.60 por galón; baja RD$ 3.10.

Fueloil #6, RD$ 151.28 por galón; baja RD$ 6.43.

Fueloil 1%S, RD$ 163.88 por galón; baja RD$ 4.58.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

