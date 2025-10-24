Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó en su cuenta de X que la tormenta tropical Melissa provocó lluvias significativas en el país entre el 21 y el 23 de este mes.

Según Ceballos, el Gran Santo Domingo registró los mayores acumulados, encabezados por Los Cacicazgos con 359.6 mm.

Estos son los acumulados de lluvias que se han generado sobre el territorio nacional los últimos 3 días (21-23); producto de la incidencia de los campos nubosos asociados a la TT Melissa.

Los mayores valores se han producido en El Gran Santo Domingo:

Otras zonas del Distrito Nacional reportaron precipitación destacada: Centro de los Héroes 338 mm, Santo Domingo Este 300.2 mm, y Prolongación 27 de Febrero 277 mm.

Adicionalmente, Los Prados recibió 262.7 mm, San Antonio 257.3 mm, Parque Industrial Itabo 254.1 mm, Bella Vista 243.1 mm, Ensanche Paraíso 239 mm y Polo 231.5 mm.

La directora del Indomet señaló que datos del avión de reconocimiento indican que Melissa se está fortaleciendo, con vientos máximos sostenidos de 95 kph, desplazándose hacia el este/sureste a 4 kph y con presión mínima de 999 mb.

Ceballos llamó a mantener la vigilancia ante la posibilidad de lluvias adicionales y afectaciones en varias provincias del país.

