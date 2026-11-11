El Gobierno dominicano inició el proceso de licitación para ejecutar las obras de recuperación ambiental y urbana de La Zurza, en el Distrito Nacional, donde serán intervenidos 650 metros lineales del margen del río Ozama.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el proyecto permitirá recuperar hasta 45,000 metros cuadrados de áreas verdes y espacios públicos, con una adjudicación prevista para diciembre de este año.

Los trabajos abarcarán el tramo comprendido desde la avenida Máximo Gómez hacia el este y contemplan la recuperación de espacios con vistas al río, así como de afluentes y manantiales de potencial interés turístico.

Paliza explicó que los recursos para ejecutar la obra ya están identificados y presupuestados, por lo que se espera iniciar su construcción inmediatamente después de la adjudicación.

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Durante un recorrido por el proyecto Las Lilas, en Santo Domingo Este, el funcionario aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma y que la primera etapa estaría lista para inaugurarse antes de febrero de 2027.

Esta fase comprende aproximadamente 16,000 metros cuadrados y 332 metros de frente de intervención, con un avance general del 30 %.

De acuerdo con los datos ofrecidos, los parques y espacios públicos registran un 65 % de ejecución; la plataforma vial, un 40 %; y las instalaciones deportivas, un 15 %. Asimismo, concluyeron las demoliciones de las 56 viviendas contempladas en esta etapa.

La intervención incluye la construcción de parques, instalaciones deportivas, espacios públicos, infraestructura vial y obras de protección y estabilización de la margen del río Ozama.

Segunda etapa de Las Lilas

La segunda fase contempla unos 18,179 metros cuadrados destinados a parques, instalaciones deportivas, espacios públicos y áreas recreativas. Actualmente, se realizan estudios complementarios para desarrollar esta etapa.

La directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), Rocío Vidal, resaltó la importancia del seguimiento técnico y la coordinación de los equipos para garantizar la calidad de los trabajos y el cumplimiento de los objetivos.

Paliza sostuvo que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de vida de las familias residentes en las proximidades del río Ozama y contribuir a la recuperación ambiental de este afluente.

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