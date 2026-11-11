Padres y representantes de la comunidad educativa de la Escuela La Estancia, en el distrito municipal Mamá Tingó, impidieron este miércoles la entrada de camiones que transportaban el almuerzo escolar, en protesta por la suspensión de las clases presenciales debido al deterioro del plantel y problemas en el sistema eléctrico.

Los integrantes de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) denunciaron que los estudiantes llevan más de tres meses sin recibir docencia presencial y que las fallas eléctricas representan un peligro para alumnos y profesores.

Los comunitarios también cuestionaron que se continúen enviando alimentos al centro pese a la suspensión de las actividades académicas y expresaron inconformidad con la calidad de las raciones.

La situación había sido denunciada anteriormente. Según una publicación de Somos Pueblo del 10 de noviembre, los estudiantes reciben docencia virtual y la comunidad también reclama nuevas aulas para reducir la sobrepoblación y completar la oferta del nivel secundario.

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Otros centros educativos afectados en Yamasá

Las dificultades de La Estancia no son las únicas denunciadas en Yamasá por diversos medios de comunicación.

En el Centro Educativo Los Angelitos, ubicado en el sector Mirador, más de 50 estudiantes reciben clases debajo de árboles y en carpas improvisadas, debido al deterioro de las aulas, las filtraciones y el hacinamiento, según reportó Antena.

En tanto, padres y representantes de la escuela de La Palmita paralizaron la docencia el 10 de noviembre para exigir soluciones ante las condiciones del plantel.

A estos casos se suma el Centro Educativo Virginia Fidelina Matos, en Las Monjas, cuyo cierre temporal fue dispuesto en agosto por riesgos estructurales. Los estudiantes fueron trasladados al Centro Educativo Francisco Antonio del Rosario, en El Rincón.

Las precariedades también han sido documentadas en escuelas rurales de la zona. Un reportaje de Diario Libre, publicado en junio de 2025, describió problemas de electricidad, agua potable, baños y falta de aulas en centros como La Blanca y El Coquito.

Las denuncias ponen de manifiesto las dificultades que enfrentan varias comunidades educativas de Yamasá y la necesidad de conocer qué medidas adoptará el Ministerio de Educación para garantizar instalaciones adecuadas y la continuidad de las clases.

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