Gobierno evalúa daños causados por Melissa y advierte no reconstruirá viviendas ubicadas en zonas vulnerables

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes una jornada de supervisión en las provincias San José de Ocoa y Barahona, donde evaluó personalmente los daños provocados por el huracán Melissa e instruyó soluciones inmediatas para las familias, productores y sectores económicos afectados.

El mandatario aseguró que el Gobierno no dejará a ningún productor ni familia sin atender, y que las acciones oficiales estarán orientadas tanto a la respuesta inmediata como a la mitigación y prevención de futuras vulnerabilidades.

Al encabezar en Barahona una Mesa de Trabajo en la Gobernación Provincial junto a las principales autoridades locales, representantes de los cuerpos de socorro, líderes comunitarios y medios de comunicación, el presidente Abinader informó que se encuentra en la provincia evaluando los daños ocasionados por las lluvias que han afectado durante varios días a la región Enriquillo, impactando severamente sectores como la agricultura, las vías de comunicación, especialmente los caminos vecinales, el comercio y la producción agrícola.

El mandatario explicó que el Gobierno, junto a los ayuntamientos, ha elaborado un plan de apoyo directo tanto para las alcaldías como para los productores agrícolas, con el objetivo de recuperar las pérdidas y reactivar las actividades productivas y señaló que en este proceso participarán también la Iglesia y la sociedad civil, para garantizar transparencia, justicia y eficiencia en la distribución de las ayudas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El jefe de Estado adelantó que en el municipio de Polo se ha identificado la cantidad de tareas de café afectadas, el rubro más golpeado por las lluvias debido a que se encontraba en plena cosecha, y anunció que además de los préstamos del Banco Agrícola, se otorgará un aporte directo no reembolsable a los productores que resultaron perjudicados.

En materia de vivienda, indicó que aquellas con daños leves recibirán asistencia de la Dirección de Ayuda Social de la Presidencia, mientras que los casos más graves serán atendidos por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con recursos especiales asignados.

Abinader fue enfático al afirmar que el Gobierno no reconstruirá viviendas ubicadas en zonas vulnerables, para evitar que las familias vuelvan a enfrentar riesgos ante futuros fenómenos naturales.

Asimismo, explicó que los caminos vecinales dañados ya están identificados y en proceso de reparación: los de impacto agrícola serán intervenidos a través del Ministerio de Agricultura, mientras que los de mayor relevancia para el tránsito y la conectividad estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Finalmente, el presidente aseguró que las medidas de recuperación y apoyo se extenderán, en diferentes modalidades, a todas las provincias declaradas en alerta roja, donde diversos sectores de la economía sufrieron daños a causa de las lluvias.

De su lado, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, comunicó que el presidente Abinader dispuso una ayuda directa a los ayuntamientos que les será colocada en las próximas semanas para enfrentar los problemas originados por los efectos de las lluvias en sus respectivas localidades.

Asimismo, la gobernadora de Barahona, Oneida Catalina Féliz Medina, valoró la presencia del Mandatario en la provincia para conocer de primera mano más necesidades de los ciudadanos y llevar soluciones oportunas.

Las autoridades locales valoraron la apertura del mandatario al diálogo directo, subrayando la importancia de estos espacios para identificar prioridades conjuntas y acelerar soluciones a las principales necesidades de la provincia.

Daños provocados en San José de Ocoa

Más temprano en San José de Ocoa, el presidente Abinader sostuvo un encuentro con las autoridades provinciales en el local de la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO), donde explicó que su visita tiene como objetivo escuchar a las comunidades y buscar soluciones ante los daños provocados por el campo nuboso del huracán Melissa en el sector agrícola, las infraestructura tanto de agua y electricidad como en la parte social.

Dentro de las disposiciones adoptadas, el jefe de Estado ordenó realizar un levantamiento detallado de los daños agrícolas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, para canalizar ayudas directas a través de la Contraloría General y créditos blandos mediante el Banco Agrícola.

Pidió que estos levantamientos se realicen con total transparencia y honorabilidad, a fin de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesiten.

El presidente Abinader informó que se realizará una reunión semanal para dar seguimiento a los avances en la recuperación.

El mandatario señaló que es necesario resolver los problemas actuales, pero también establecer medidas que sirvan como prevención ante futuros fenómenos.

Evaluación de daños

La gobernadora provincial de San José de Ocoa, Oliva Castillo, detalló que las lluvias afectaron considerablemente los cultivos de campo abierto, aunque aún no se cuenta con una cifra exacta de las tareas de tierra dañadas y explicó que mediante un peritaje se entregará un informe con los datos reales del impacto agrícola y destacó que, gracias a la rápida respuesta de las autoridades, no se registraron pérdidas humanas en la provincia.

Entre las infraestructuras afectadas por derrumbes y deslizamientos de tierra figuran los tramos carreteros Ocoa–Cruce de Ocoa, en la comunidad de Las Caobas, y el sector San Rafael, así como el tramo San José de Ocoa–Parra. En el encuentro se resaltó que, gracias a la construcción de muros de gaviones en Rancho Arriba, se evitaron daños mayores en los invernaderos.

Acompañaron al presidente Abinader en el recorrido el ministro Sin Cartera, Deligne Ascención; el director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Edgar Féliz; el alcalde de Barahona, Milton Fernández; los senadores de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz y de Barahona , Moisés Ayala y el director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), Robert Polanco.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más