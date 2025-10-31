COE mantiene una provincia en alerta roja, dos en amarilla y 13 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene una provincia en alerta roja, dos en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el huracán Melissa, fue localizado a unos 840 km al norte/noreste de las Bermudas, moviéndose hacia el noreste a 78 km/h.

En alerta roja está San José de Ocoa. Mientras que, en amarilla se encuentran Monte Plata y Peravia.

Las provincias en alerta verde son Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Juan y Pedernales.

El organismo indicó que el huracán Melissa posee vientos máximos sostenidos de alrededor de 140 km/h con ráfagas superiores por lo que las condiciones atmosféricas para su área de pronósticos permanecerán dominadas por la abundante humedad en la masa de aire que cubren el territorio nacional y en combinación una vaguada.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

