Dos hombres fallecieron en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados durante una tormenta en la víspera, según informaron las autoridades en las últimas horas.

Un hombre de 39 años murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado, por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), de un sótano inundado. Mientras, otro hombre de 43 años fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.

Los hechos ocurrieron luego de que las lluvias torrenciales inundaran este jueves calles y viviendas en toda la ciudad, lo que provocó rescates de emergencia e interrumpió el transporte público de la Gran Manzana.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo ayer -en sus redes sociales- que la tormenta "batió récords de precipitaciones" y que "la mayor parte cayó en tan solo diez minutos".

Las autoridades municipales han advertido repetidamente que los sótanos y las viviendas bajo el nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas.

NUEVA JERSEY, EE.UU. – 30 DE OCTUBRE: Graves inundaciones afectaron al Centro Médico Palisades en el condado de Hudson, Nueva Jersey, el jueves 30 de octubre de 2025. El personal del hospital y los pacientes intentaron llegar a sus vehículos sumergidos en las aguas después de que las fuertes lluvias inundaran el área. Lokman Vural Elibol / Anadolu (Foto de Lokman Vural Elibol / Anadolu vía AFP)

