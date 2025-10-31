Ante los efectos del huracán Melissa en Jamaica, el Gobierno de la República Dominicana, en coordinación con la aerolínea Arajet, ha dispuesto vuelos humanitarios gratuitos para facilitar la repatriación de los ciudadanos dominicanos que se han visto afectados por el fenómeno atmosférico.

Los vuelos iniciarán este sábado primero de noviembre a las 11:00 de la mañana desde Kingston con destino a Santo Domingo. Cada solicitud será evaluada individualmente por la Embajada de la República Dominicana en Jamaica, con el fin de garantizar un proceso justo, transparente y ordenado.

La Embajada y su Sección Consular han habilitado los siguientes números de contacto para atender casos de emergencia y brindar información sobre el proceso de repatriación:

📞 Teléfono Consular: +1 (876) 260-0649

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

📞 Teléfono Embajada: +1 (876) 633-7765

El Gobierno dominicano y Arajet reafirman su compromiso con la protección y asistencia de todos los ciudadanos dominicanos en el exterior, especialmente en situaciones de emergencia como la ocasionada por el paso del huracán Melissa.

“Desde el inicio del fenómeno atmosférico Melissa, hemos monitoreado su impacto en Jamaica y otros destinos. En estrecha comunicación y coordinación con las autoridades dominicanas, estamos ofreciendo en Jamaica a los afectados de este fenómeno natural, las facilidades y el auxilio necesarios a través de nuestros vuelos.” declaró Victor Pacheco, fundador y director ejecutivo de Arajet.

Los primeros ciudadanos repatriados desde Jamaica llegarán al país este sábado a la 1:30 de la tarde por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Además del vuelo de este sábado, habrá otro vuelo el martes brindando asistencia.

Igualmente, la aerolínea dispuso que, durante los próximos 15 días, los pasajeros puedan reagendar sus vuelos desde y hacia Jamaica sin ningún costo adicional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más