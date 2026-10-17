La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, entregaron este sábado 836 apartamentos en el residencial Ciudad Real Ecológica, en Santo Domingo Este.

Con esta entrega, el proyecto alcanza un total de 2,024 viviendas, construidas con una inversión de RD$ 2,134 millones, de acuerdo con las cifras ofrecidas por las autoridades. La iniciativa beneficia directamente a miles de personas que podrán acceder a una vivienda propia.

Durante el acto, Peña afirmó que el Gobierno tiene entre sus prioridades concluir las obras habitacionales y facilitar el acceso a hogares seguros para las familias dominicanas.

“Con la entrega de estos apartamentos en Ciudad Real Ecológica, seguimos dando pasos concretos para que más dominicanos puedan cumplir el sueño de tener un hogar digno y seguro”, expresó.

Por su parte, el ministro Rodríguez señaló que la prioridad de su gestión es avanzar con los proyectos en ejecución y concluir las obras para que las soluciones habitacionales lleguen a sus beneficiarios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Características de los apartamentos

Las viviendas cuentan con aproximadamente 63 metros cuadrados de superficie y disponen de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo por unidad.

El proyecto incluye áreas verdes, gazebos, caminos con glorietas, espacios de juegos infantiles y una ciclovía. En las proximidades también hay una parada de transporte público de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), supermercados, farmacias, un parque de educación vial y el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch.

Según la información suministrada, el proyecto contó con una inversión privada estimada en RD$ 1,417.4 millones y RD$ 717 millones en aportes subsidiados a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONVIVIENDA) y Fiduciaria Reservas.

Facilidades de financiamiento

El vicepresidente sénior de Negocios del Banco de Reservas, Ysidro García, destacó las condiciones de financiamiento disponibles para los beneficiarios, entre ellas una tasa fija de 8 % durante siete años.

Las autoridades indicaron que las viviendas de Ciudad Real Ecológica se suman a las más de 24,200 unidades habitacionales entregadas por el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

Al acto asistieron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; el diputado Juan José Roja, y el director del Departamento Aeroportuario, Merido Torres.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más