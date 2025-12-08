El presidente Luis Abinader presentó este lunes la iniciativa "Puntos VIDA", una nueva red de espacios seguros para mujeres en situación de violencia de género, intrafamiliar o sexual, que será habilitada tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados.

Durante LA Semanal con la prensa, el mandatario resaltóque entre 2015 y 2025 se registraron 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, con un promedio de más de 230 denuncias diarias en la última década.

El año pasado, 54 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios.

El jefe de Estado manifestó que, aunque en 2025 el país logró una reducción significativa en feminicidios de los últimos años (28.17 %), indicando que la violencia de género no es un arrebato de ira ni una tragedia aislada, sino un problema de toda la sociedad y requiere respuestas cercanas, rápidas y humanas.

En ese orden, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que el proyecto “Puntos VIDA” fue diseñado en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), representada por la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, en coordinación con el Ministerio de la Mujer.

Añadió que el proyecto busca ampliar las opciones de auxilio para mujeres que, en momentos de peligro, no pueden llamar al 9-1-1 ni acudir a una fiscalía o destacamento, indicando podrán recibir ayuda en plazas comerciales, farmacias, negocios, estaciones de combustible, bancos, centros de salud privados y otros espacios identificados con el logo oficial de la red, los cuales brindarán refugio temporal, atención inmediata y conexión directa con la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante protocolos previamente establecidos.

Logo oficial de la iniciativa Punto VIDA. Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO

Raful explicó que el nombre “VIDA” corresponde a las siglas de: Vigilancia, Identificación, Denuncia y Asistencia, pilares que sostienen el funcionamiento de cada punto seguro.

Agregó que los establecimientos deberán cumplir con requisitos como: un espacio físico privado o semiprivado donde la víctima pueda hablar sin ser vista ni escuchada por su agresor, al menos dos empleados capacitados por turno, entrenados en atención basada en trauma, sensibilización y manejo de casos, acceso a un teléfono, con un horario mínimo de 10 horas diarias, seis días a la semana y especialmente la señalización visible con el logo de Puntos VIDA.

Cada Punto VIDA seguirá un protocolo de respuesta de menos de 10 minutos, dividido en cinco etapas: acoger a la víctima en menos de tres minutos, evaluar el riesgo mediante la ficha técnica, contactar inmediatamente al 9-1-1 o a la Policía Nacional, acompañar y retirar a la víctima del riesgo en ese momento y finalmente documentar el caso.

La ministra señaló que el presidente firmó un decreto que ordena que todos los ministerios, direcciones generales y oficinas de atención ciudadana del Gobierno Central se conviertan en Puntos de Vida y cada institución deberá habilitar su espacio físico y capacitar a su personal en los próximos meses.

La capacitación, de cuatro módulos, será impartida de forma gratuita por el Ministerio de Interior y Policía, con recertificaciones anuales. Además, se incorporará una ficha técnica de valoración de riesgo, desarrollada junto a organismos internacionales y la Dirección Especializada de Violencia de Género de la Policía Nacional, para estandarizar la evaluación de cada caso.