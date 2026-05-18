El Gobierno dominicano logró este lunes desactivar un paro nacional de 48 horas que estaba previsto iniciar este martes, luego de que el presidente Luis Abinader convocara a los líderes gremiales de la enfermería al Palacio Nacional y acogiera sus principales demandas laborales tras más de seis años de reclamos sin respuesta.

La reunión, encabezada por el propio mandatario, marcó un punto de inflexión en un conflicto que se había agudizado en las últimas semanas con sucesivas jornadas de protestas y paros parciales en hospitales de todo el país. Al concluir el encuentro, los representantes del sector anunciaron el levantamiento inmediato de la convocatoria de huelga.

Un conflicto que venía escalando

La tensión entre los gremios de enfermería y las autoridades sanitarias no era nueva. Desde abril, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unased), Codopen y Unasecas venían ejecutando paros de 24 horas en hospitales públicos de todo el país, advirtiendo que escalarían las medidas si el Gobierno no respondía.

El 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, el ambiente era de abierta confrontación. El presidente de Asonaen, Mariano Suazo, desmintió públicamente al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien había asegurado que existían conversaciones en curso con el gremio.

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“Me duele que un día como hoy se diga esa mentira, eso no es real. Con nosotros no se ha sentado nadie”, declaró Suazo durante una misa celebrada en la Catedral Primada de América.

Ese mismo día, sin embargo, Atallah anunció el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras que trabajaban bajo contrato desde hacía aproximadamente cuatro años, incluyendo personal incorporado durante la pandemia de COVID-19. El gremio, no obstante, consideró el gesto insuficiente y mantuvo la convocatoria al paro de 48 horas para los días 18 y 19 de mayo.

Las demandas del sector

Las exigencias del personal de enfermería acumulan años de postergación. Entre las principales figuran:

Nivelación salarial para equiparar las remuneraciones con las de otros profesionales de la salud.

para equiparar las remuneraciones con las de otros profesionales de la salud. Pago por tiempo en servicio , una compensación pendiente desde acuerdos firmados en 2023 pero nunca aplicados.

, una compensación pendiente desde acuerdos firmados en 2023 pero nunca aplicados. Reclasificación o cambio de designación del personal con años de experiencia.

del personal con años de experiencia. Incentivos por distancia para quienes trabajan en zonas alejadas de los centros urbanos.

para quienes trabajan en zonas alejadas de los centros urbanos. Pensiones completas para el personal que ha cumplido los años de servicio requeridos.

para el personal que ha cumplido los años de servicio requeridos. Nuevos nombramientos para cubrir la falta de personal en el sistema de salud pública.

Según dirigentes sindicales, estas demandas llevan más de seis años sin ser atendidas de forma integral, y varios de los compromisos asumidos por las autoridades en 2023 permanecían sin implementarse.

La intervención de Abinader

Ante la inminencia del paro, el presidente Luis Abinader optó por la intervención directa. El pasado 15 de mayo convocó a los gremios al Palacio Nacional, una señal que los líderes del sector interpretaron como un reconocimiento de la gravedad del conflicto.

Tras el encuentro de este lunes, los dirigentes sindicales confirmaron que las autoridades aceptaron las principales exigencias del sector y se comprometieron a iniciar su implementación a partir del mes de agosto. Con ese compromiso sobre la mesa, los gremios anunciaron el levantamiento inmediato del paro convocado a nivel nacional.

Antecedentes de incumplimiento

El acuerdo alcanzado este lunes deberá superar un obstáculo que el propio sector señala con preocupación: el historial de promesas no cumplidas.

Los gremios recuerdan que en 2023 ya se firmaron compromisos similares que nunca se tradujeron en medidas concretas, y que el entonces director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, también había prometido en su momento realizar más de mil cambios de designación sin que se concretaran.

La implementación prevista para agosto será, en ese sentido, la principal prueba del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de enfermería.

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