La Policía Nacional investiga las circunstancias en que fue hallada muerta una joven de 25 años dentro de su apartamento, ubicado en el sector 24 de Abril, en el área de Las Cañitas, del Distrito Nacional.

Identificación de la fallecida

La fallecida fue identificada como Jhorgely Reynoso Montero, cuyo cuerpo fue encontrado alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes 15 de mayo.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Asimismo, indicó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

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Pesqueira precisó que, hasta el momento, no existen datos concluyentes sobre signos de violencia, por lo que será necesario esperar los resultados forenses.

De igual forma, informó que varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, mientras continúan las pesquisas relacionadas con el hecho.

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