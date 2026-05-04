Los partidos Frente Amplio y Alianza País realizaron este lunes un acto de homenaje a Mauricio Báez, en ocasión del 140 aniversario del Día Internacional de los Trabajadores, bajo la consigna de defensa de los derechos laborales y la exigencia de una reforma integral del sistema de seguridad social en República Dominicana.

Homenaje con llamado a defender derechos laborales

La actividad se llevó a cabo en el busto de Mauricio Báez, ubicado en la avenida San Martín, donde dirigentes de ambas organizaciones destacaron el legado del histórico líder sindical, afirmando que su lucha sigue vigente frente a los desafíos actuales del mundo laboral.

Durante el acto, sostuvieron que, de estar vivo, Báez estaría encabezando las demandas por mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, el respeto a la cesantía y el fortalecimiento de la salud pública. En ese contexto, reafirmaron que la seguridad social debe ser concebida como un derecho humano fundamental, y no como un esquema asistencialista o un simple servicio.

Indicaron que el sistema debe garantizar protección efectiva frente a la vejez, la enfermedad, la discapacidad, la maternidad, la infancia y los riesgos laborales, asegurando estabilidad económica para las familias.

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Cuestionamientos al modelo de AFP y propuesta de reforma

La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, cuestionó el modelo actual de seguridad social, señalando que no ha cumplido con su función de proteger financieramente a la población.

“El debate sobre la reforma debe partir de una pregunta básica: ¿ha cumplido el sistema con la obligación de proteger a las familias? La respuesta es clara: no”, afirmó, al tiempo que criticó que el modelo vigente prioriza la rentabilidad y la acumulación de capital por encima de las necesidades de los afiliados.

Las organizaciones advirtieron que, mientras las administradoras de fondos de pensiones (AFP) registran elevados ingresos y utilidades, los trabajadores no tienen garantizada una pensión digna tras décadas de cotización. Según datos citados durante la actividad, en 2025 las AFP generaron ingresos operacionales por más de RD$11,562 millones, con utilidades de RD$5,933.8 millones, mientras que sus gastos operacionales y generales ascendieron a RD$7,198.4 millones.

En conjunto, señalaron que el costo social anual del sistema alcanzó los RD$13,132.1 millones, sin que esto se traduzca en mejores condiciones para los afiliados. De acuerdo con los estudios mencionados, la pensión promedio podría rondar el 30 % o menos del último salario devengado, lo que implicaría ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas en la vejez.

Preocupación por posibles cambios en la reforma

En ese mismo orden, expresaron preocupación ante versiones sobre una posible reforma gubernamental que incluiría medidas como el aumento de la cotización, la elevación de la edad de retiro a 65 años, la inversión de los fondos en el extranjero y el debilitamiento de los regímenes públicos existentes.

A su juicio, estos cambios profundizarían el modelo actual y agravarían la situación de los trabajadores, al mantener el enfoque en la rentabilidad del sistema en lugar de garantizar derechos.

“De confirmarse estas medidas, no estaríamos ante una reforma para garantizar derechos, sino ante una profundización del mismo modelo”, advirtió Cabrera, al señalar que las AFP han acumulado cifras significativas en ganancias y gastos, sin asegurar pensiones adecuadas.

Propuestas y llamado a movilización social

Por su parte, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, planteó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la protección social, entre ellas la indexación automática de los salarios por inflación, el aumento del umbral exento del impuesto sobre la renta a RD$50,001, el respeto al derecho a la cesantía y el uso de los fondos de pensiones para proyectos de viviendas asequibles.

También abogó por la ampliación del transporte colectivo, mayor apoyo a la producción agropecuaria, una inversión equivalente al 5 % del PIB en salud pública y una reforma integral de la Ley de Seguridad Social.

Las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía, movimientos sociales y sectores sindicales a mantenerse movilizados para evitar la aprobación de una reforma que consideren contraria a los derechos de la población. Insistieron en que cualquier transformación del sistema debe partir de propuestas como las impulsadas por la Coalición por una Seguridad Social Digna, colocando en el centro la protección de las familias, el acceso a la salud y pensiones suficientes para garantizar una vejez digna.