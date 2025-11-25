El secretario jurídico de la Fuerza del Pueblo instó al partido de gobierno a emprender una profunda profilaxis institucional, señalando que la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado representa una amenaza directa a la democracia ya la convivencia ciudadana.

"Muchos esperábamos una disculpa del presidente del PRM por esta inconducta reiterada de altos dirigentes de su partido. Sin embargo, eso no ocurrió. En lugar de asumir su responsabilidad, prefirió culpar a gestiones anteriores por situaciones que claramente competen a los actuales incumbentes", declaró.

El dirigente opositor criticó el hecho de que, pese a los múltiples casos de funcionarios del PRM involucrados en hechos delictivos, algunos de ellos incluso extraditados hacia los Estados Unidos, Paliza no ofreciera disculpas públicas a la población durante su discurso.

"Nunca antes en la historia habíamos visto un partido de gobierno tan gravemente señalado por constantes casos de personas vinculadas al crimen organizado ocupando roles importantes dentro de su estructura", afirmó Martínez en un documento.

Víctor Fadul tilda de irresponsables las declaraciones de Paliza

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Fadul calificó como “irresponsables” las declaraciones de Paliza, en las que insinuó que los casos de narcotráfico provienen de sectores de la oposición y que está seguro de que próximamente se conocerán las identidades de nuevos dirigentes políticos involucrados en el delito.

Fadul señaló que Paliza pretende “culpar a la oposición de situaciones que, en los hechos, han tenido como epicentro al propio Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.

“Si Paliza conoce personas que han llegado al PRM desde otros partidos con vínculos con el narcotráfico, que tenga la valentía de decir quiénes son. Lanzar acusaciones al aire para intentar responsabilizar a la oposición es un acto de irresponsabilidad política y de falta de transparencia”, expresó el miembro del comité central del PLD.

Agregó que, hasta el momento, todos los apresados, extraditados o señalados públicamente por vínculos con el narcotráfico y la política han sido legisladores, funcionarios y dirigentes del PRM, por lo que, según dijo, resulta contradictorio que el Gobierno pretenda desviar la atención insinuando complicidades inexistentes.

También reconoció la valentía por parte de Paliza, al admitir que “vendrán más casos”. Para el dirigente del PLD, esa afirmación demuestra que el ministro tiene conocimiento previo de informaciones delicadas que aún no han sido reveladas al país.

“Si Paliza está tan seguro de que nuevos nombres saldrán a relucir, lo lógico es preguntarse cómo lo sabe y por qué no lo dice. Como hombre de Estado, uno supone que maneja datos. Entonces, que tenga el valor de decir a qué partidos pertenecen esas figuras que pronto serán expuestas”, apuntó.

Finalmente, Fadul llamó al Gobierno a detener la estrategia de “culpar a otros para evadir responsabilidades” y exhortó a que se hable con claridad.