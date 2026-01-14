El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida valoró positivamente los logros alcanzados por la República Dominicana en la Respuesta Nacional al VIH y el Sida en el 2025.

En una comunicación dirigida a las instituciones públicas y privadas de la Respuesta Nacional, Carmen González, Jefa del Portafolio Latinoamericano de la agencia, citó entre esos logros la inclusión del tratamiento antirretroviral en la Seguridad Social, la aprobación del nuevo procedimiento para la Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP) y la implementación de la prevención de VIH en la Atención Primaria.

Además, los pasos dados por el Gobierno dominicano de cara a la sostenibilidad de las intervenciones de la Respuesta Nacional, el compromiso de asumir la compra de condones, lubricantes y pruebas rápidas, la adopción del Plan del Comité Coordinador de la Alianza Mundial para erradicar todas las formas de estigma y discriminación y la conclusión de una iniciativa piloto de autoprueba.

El doctor Enrique González, director ejecutivo del Conavihsida, aseguró que los avances reconocidos por el Fondo Mundial reflejan una voluntad política de alto nivel.

“Estas conquistas -indicó el funcionario- son el resultado directo de las innovadoras estrategias asumidas por el gobierno, en busca de alcanzar las metas de reducir en los próximos años los indicadores del VIH en la República Dominicana y fortalecer la Respuesta Nacional”.

“Al reconocer los avances de nuestro país en materia de VIH -añadió- el Fondo Mundial está ponderando una gestión, un gobierno y un país que no han dado tregua a la epidemia del VIH y que ha demostrado una elevada capacidad de innovar sus estrategias para hacerlas mas efectivas”.

Las áreas de avance

Al referirse a los avances reconocidos por el Fondo Mundial. el doctor Enrique González expresó que constituyen un salto en la Respuesta Nacional.

“La inclusión de los tratamientos antirretrovirales en la Seguridad Social -precisó el funcionario- es una decisión histórica que responde a un viejo anhelo de las personas que viven con VIH y de las instituciones que hacen posible la Respuesta Nacional”.

