En un escueto comunicado de prensa, el Ministerio de Trabajo "reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 del mismo mes".

En ese sentido, se precisa en el comunicado, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo, según lo establece la Ley 139-97, sobre la aplicación de los días feriados.

¿Por qué se mueve el feriado?

No se trata de una decisión arbitraria. La Ley No. 139-97 reorganiza los días feriados con un objetivo claro: hacer más eficiente el ritmo laboral y potenciar el turismo interno, evitando que los descansos queden "perdidos" en medio de la semana. Cuando una fecha conmemorativa cae en día que no es lunes, la ley permite trasladarla al lunes más próximo para generar un puente aprovechable.

El resultado práctico: aunque el viernes 1 de mayo se trabaja con normalidad, el sábado 2, el domingo 3 y el lunes 4 conforman tres días consecutivos de descanso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Qué hacer en el fin de semana largo?

Con tres días por delante, la agenda está servida. Estas son algunas opciones para aprovechar el asueto:

Jazz en Punta Cana: Sábado 2 de mayo

Las Galerías Puntacana Village serán escenario de la cuarta edición de The Village Jazz Fest, el evento oficial de jazz de la zona. La velada arranca a las 7:00 PM con una cartelera que combina talento académico y sabor caribeño, incluyendo al pianista Oscar Micheli —formado en el Berklee College of Music— y a Sandy Gabriel, entre otros. Una opción ideal para quienes quieran combinar playa y cultura en el este del país.

Escapada a la playa

El fin de semana largo es, por excelencia, el momento para salir de la ciudad. Las playas del norte —Cabarete, Sosúa, Las Terrenas— y del este —Bávaro, Macao, Bayahíbe— suelen recibir una alta afluencia de turistas internos. Se recomienda reservar alojamiento con anticipación, ya que la demanda en estos destinos se dispara durante los puentes.

Turismo de naturaleza

Para quienes prefieren el interior del país, el fin de semana es una oportunidad para visitar destinos como el Parque Nacional Los Haitises, la Laguna Oviedo en Pedernales, o las cascadas de Jarabacoa y Constanza, donde las temperaturas frescas ofrecen un contraste refrescante frente al calor costero.

Cultura en Santo Domingo

Quienes prefieran quedarse en la capital tienen opciones culturales disponibles. La Zona Colonial, Patrimonio de la Humanidad, es siempre una alternativa para recorrer a pie, visitar museos y disfrutar de la gastronomía local.

Lo que hay que tener claro

Día ¿Qué aplica? Viernes 1 de mayo Laborable — Día del Trabajo en su fecha, pero sin feriado Sábado 2 de mayo Descanso regular Domingo 3 de mayo Descanso regular Lunes 4 de mayo Feriado oficial — Día del Trabajo trasladado Martes 5 de mayo Retorno a labores

La disposición aplica tanto para el sector público como para el privado en todo el territorio nacional.

Lee más en Acento.com.do

Fin de semana largo por el Día del Trabajador: ¿para cuándo se moverá y cuántos feriados restan en RD en 2026? | Acento

Hoy 21 de enero 2026 es feriado nacional en RD: Día de la Virgen de la Altagracia y todos los feriados confirmados del año | Acento

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más