La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este domingo 15 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el imputado, de 36 años, por su presunta vinculación con hechos de agresión sexual contra una niña de un año.

La investigación comenzó luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre la circulación de videos en TikTok en los que aparecía el hombre junto a la menor. La Policía Cibernética identificó el perfil desde el que se difundieron los audiovisuales y realizó diligencias para establecer la identidad del imputado.

Según el expediente, el padre de la niña presentó una denuncia tras recibir uno de los videos y reconocer a su hija, y la abuela materna también fue entrevistada por las autoridades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tejeda Guzmán fue arrestado la noche del jueves en las instalaciones de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional.

El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a no reproducir ni compartir los videos relacionados con el caso, para proteger la identidad y los derechos de la menor.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más