El Gobierno dominicano dispuso una ayuda económica de RD$ 30,000 para los inquilinos y RD$ 60,000 para los propietarios que perdieron sus viviendas durante el incendio ocurrido en los barracones de Javid, en el sector Palmarito, provincia Barahona.

La asistencia tiene como propósito facilitar que las familias damnificadas puedan alquilar otras viviendas mientras las autoridades trabajan en una solución habitacional para los afectados.

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, explicó que los montos destinados al alquiler podrían aumentar dependiendo de los precios de las viviendas disponibles en la zona.

El incendio, registrado la nche del miércoles 11 de noviembre, destruyó decenas de viviendas y dejó a numerosas familias sin hogar. Según los reportes sobre el levantamiento de los daños, unas 92 familias resultaron afectadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como parte de la respuesta gubernamental, también se contempla la entrega de alimentos, electrodomésticos, muebles, camas, estufas, neveras y otros artículos de primera necesidad.

Asimismo, las autoridades anunciaron facilidades para que los afectados puedan obtener nuevamente sus documentos de identidad, así como la entrega de útiles escolares a los niños de las familias damnificadas.

En cuanto a la solución habitacional definitiva, la gobernadora informó sobre el proyecto Villa Esperanza, que contempla la construcción de 400 apartamentos. Sin embargo, precisó que solamente 34 unidades, distribuidas en dos bloques de 17 apartamentos, se encuentran en una etapa avanzada de construcción.

Mientras continúan las labores de asistencia y recuperación, las familias afectadas permanecen a la espera de respuestas que les permitan recuperar sus hogares y estabilizar sus condiciones de vida.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más