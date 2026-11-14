El Banco de Reservas incorporó a más de 2,000 personas al sistema financiero durante una jornada de su programa Bancarizar es Patria, realizada este sábado en la provincia Barahona.

La actividad, que corresponde a la decimotercera jornada de la iniciativa, permitió a personas que no tenían productos bancarios abrir cuentas de ahorro y recibir orientación sobre los servicios financieros disponibles.

El vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, quien encabezó la actividad en representación del presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, explicó que el programa busca facilitar el acceso a los servicios bancarios a sectores de la población que enfrentan dificultades para incorporarse al sistema financiero.

García indicó que los interesados pueden abrir una cuenta presentando únicamente su cédula de identidad vigente, sin necesidad de demostrar ingresos ni disponer de un historial bancario previo.

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El ejecutivo informó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas incorporó a 235,638 personas al sistema financiero mediante sus diferentes iniciativas y canales de atención.

La jornada de Barahona se realizó después de las actividades desarrolladas en San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís, como parte del recorrido del programa por distintas provincias del país.

Residentes de Barahona acuden masivamente a la décima tercera jornada de Bancarizar es Patria realizada en dicha provincia.

Servicios bancarios y educación financiera

Durante la actividad se abrieron cuentas de ahorro Digital Banreservas, MIO Banreservas y cuentas infantiles. También se ofreció asistencia para orientar a los participantes sobre el uso de los productos, servicios y aplicaciones de la entidad.

La jornada incluyó talleres de educación financiera del programa Preserva y charlas para niños y adultos sobre el cuidado del medioambiente y el reciclaje.

Asimismo, se habilitó un espacio recreativo para los niños, con juegos educativos y actividades junto al personaje Jenny la Ballenita.

Bancarizar es Patria se desarrolla en diferentes provincias, con énfasis en comunidades que tienen limitaciones para acceder a los servicios financieros.

A la actividad asistieron el senador de Barahona, Moisés Ayala; la gobernadora provincial, Oneida Féliz, y el alcalde del municipio, Mictor Fernández, además de otras autoridades y ejecutivos de Banreservas.

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