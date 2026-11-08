El Movimiento Justicia Jet Set reclamó la entrega de bonos del programa Supérate a las familias afectadas por el desplome de la discoteca, así como becas para los niños que quedaron huérfanos, al conmemorar este domingo su primer aniversario de fundación, a 19 meses de la tragedia que dejó 236 fallecidos.

Ana María Ramírez, dirigente de la organización, manifestó que, pese a las gestiones realizadas durante el último año, todavía existen compromisos pendientes con las familias que perdieron a sus seres queridos en el derrumbe ocurrido el 8 de abril de 2025.

"Seguimos esperando bonos Supérate para muchas de las familias y becas de parte del Ministerio de Educación para los niños que quedaron en la orfandad", expresó Ramírez, quien reiteró que el movimiento continuará reclamando "justicia proporcional a lo sucedido en Jet Set".

La dirigente explicó que la organización surgió el 8 de noviembre de 2025, durante una misa celebrada por el sacerdote Rogelio Cruz, en la que coincidieron familiares de fallecidos y sobrevivientes que hasta entonces se encontraban dispersos.

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Ramírez recordó que durante meses había motivado a los afectados a unirse, asistir a las audiencias y organizarse para exigir justicia.

En aquel encuentro conoció a Juanita Brea y Nelson Sánchez, quienes acudieron a bautizar a su nieto Tiago, que quedó huérfano de padre y madre, así como a Deyanira Sosa, madrina del menor, y a Luis Miguel Custodio, a quien atribuyó un papel fundamental en la formación del movimiento.

"Conocer a Luis fue muy impactante para mí, porque yo en Luis vi el apoyo que yo necesitaba, la fuerza que yo necesitaba. A todo lo que yo le decía a Luis, él decía que sí, vamos a hacerlo inmediatamente", recordó.

A partir de esa iniciativa crearon un primer grupo de WhatsApp con cinco integrantes, que actualmente supera los 80 miembros.

Ramírez explicó que la organización nació "de una profunda indignación, del dolor, de la impotencia y de la convicción de que una tragedia de esta magnitud no podía quedar impune".

Como parte de la conmemoración, 15 niños que quedaron huérfanos por la tragedia interpretaron Aleluya, acompañados por el coro de la capilla de Arroyo Hondo.

La presentación constituyó uno de los momentos más emotivos de la actividad, que reunió a familiares, sobrevivientes y personas que han acompañado al movimiento durante este año.

Familiares de Wilton Bautista piden justicia

Durante la actividad, María, esposa de Wilton Bautista, una de las víctimas del desplome, compartió unas palabras en memoria de su esposo y de los amigos que perdieron la vida aquella noche.

Recordó que Wilton, Roger Spino, Elizabeth y Jeff Brady habían salido a celebrar un cumpleaños, sin imaginar que aquella noche terminaría en tragedia.

"Esas noches salieron fue a celebrar un cumpleaños, pero para nosotros fue la noticia más impactante", expresó María, quien aseguró que mantienen a sus seres queridos presentes en sus corazones.

También agradeció los abrazos, las oraciones y las palabras de consuelo recibidas, al tiempo que exhortó a los integrantes del movimiento a permanecer unidos y no dejarse vencer por el miedo.

"Que siga creciendo este grupo, que no nos dejemos por el miedo, que no importa lo que se nos presente, lo que nos digan muchas personas, vamos a apoyar", manifestó.

De su lado, Wilmaris, hija de Wilton Bautista, también tomó la palabra para reclamar justicia por su padre, su tío Royal y los amigos de su familia.

"Somos una familia, pedimos justicia por mi familia, por mi papá, por mi tío Royal y los amigos de mi papá", expresó.

A 19 meses del desplome del Jet Set

La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando se desplomó el techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, mientras se celebraba una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.

El derrumbe sorprendió a cientos de personas que se encontraban en el establecimiento y dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Entre las víctimas se encontraba el propio Rubby Pérez, además de ciudadanos y figuras de los ámbitos político, social y deportivo.

Desde entonces, familiares y sobrevivientes mantienen sus reclamos de justicia, esclarecimiento de responsabilidades y asistencia para las personas afectadas.