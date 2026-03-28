Don Héctor José Rizek Llabaly, conocido como el "Mecenas del Cacao de la República Dominicana", falleció este sábado dejando un vacío irreparable en el empresariado dominicano y en la historia de la producción cacaotera del país. Nacido el 3 de marzo de 1931 en San Francisco de Macorís, tenía 95 años de edad.

Su partida fue confirmada por allegados a la familia a través de una publicación en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse las expresiones de pesar de personalidades de todos los ámbitos de la vida nacional.

1 de 5 | En el centro, Héctor José Rizek y su esposa Ela Sued de Rizek, los acompañan Héctor José Rizek Sued, Bethania Rizek, Máximo M. Gómez, Ela Sara Rizek y Samir Rizek. 2 de 5 | Bajo su liderazgo, Rizek Cacao se consolidó como uno de los principales exportadores de cacao orgánico del país, reconocido a nivel mundial. 3 de 5 | Su pasión por el deporte se reflejó en la gestión de los Gigantes del Cibao, equipo que bajo la familia Rizek conquistó dos coronas del béisbol invernal. 4 de 5 | Además de empresario, fue miembro de la Junta Monetaria durante cuatro décadas, aportando a la política económica nacional. 5 de 5 | Don Héctor José Rizek Llabaly, el “Mecenas del Cacao”, deja un legado de más de un siglo vinculado a la producción cacaotera dominicana.

Un siglo de cacao en la sangre

La historia de don Héctor es inseparable de la historia del cacao dominicano. Su familia comenzó en el negocio cacaotero en 1905, y él se encargó de convertir ese legado en un imperio agroindustrial de alcance global. Bajo su liderazgo, Rizek Cacao —a través de la empresa Nazario Rizek, C. por A.— se consolidó como uno de los grupos exportadores más importantes de República Dominicana, manejando un alto porcentaje de la producción de cacao orgánico del país, según reseña Bloomberg Línea.

Don Héctor impulsó la creación del Centro para la Transformación Integral del Cacao (CETICO), una instalación única en su tipo ubicada en el corazón de la provincia Duarte, concebida para producir cacao de la más alta calidad mediante procesos de fermentación y secado científicamente controlados. Esa visión de innovación y excelencia fue la que posicionó al cacao dominicano entre los más cotizados del mundo.

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El Grupo Rizek, diversificado con el tiempo, opera hoy a través de marcas como Nazario Rizek, Rizek SAS, Rizek Cacao y Kahkow, esta última dedicada a la producción de chocolate fino de origen dominicano. Apenas este mes, se conoció que Rizek Cacao negocia el cultivo de 2,500 acres de cacao en Guyana, una muestra de la proyección internacional que alcanzó la empresa bajo la visión de su fundador.

Más allá del cacao: servicio público y deporte

La influencia de don Héctor trascendió con creces el ámbito empresarial. Fue miembro de la Junta Monetaria de la República Dominicana desde 1985, donde sirvió durante cuatro décadas como una de las voces más respetadas en materia de política económica. En 2014, en su calidad de miembro de mayor antigüedad de ese organismo, fue él quien entregó un reconocimiento al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, por sus 40 años de servicio en la institución.

La valentía de don Héctor se demuestra cuando logra graduarse en la promoción de abogados de la universidad de Santo Domingo en 1956, en plena dictadura trujillista.

Don Héctor Rizek y el hoy obispo Alfredo de la Cruz Baldera, cuando fungía este último como rector de la Universidad Nordestana, donde don Héctor impulsó la educación superior de la región.

En 2022, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) le otorgó por unanimidad el Galardón al Mérito Industrial, un reconocimiento a toda una vida dedicada al desarrollo productivo del país.

Su compromiso con San Francisco de Macorís también se expresó en el deporte. La familia Rizek es propietaria de los Gigantes del Cibao, la franquicia de béisbol profesional de la región Nordeste. Sus hijos Samir y Héctor José Rizek asumieron la operación del equipo en 2013, y bajo su gestión los Gigantes conquistaron dos coronas del béisbol invernal dominicano, un motivo de orgullo para toda la región que el Senado de la República reconoció formalmente.

Un legado en manos de la siguiente generación

Como reseñó Acento en 2023, los hijos del "Mecenas del Cacao de la República Dominicana" —Samir y Héctor José— ya venían asumiendo la continuidad de la tradición familiar, liderando la cuarta y quinta generación de una empresa que nació hace más de 120 años.

Apenas el pasado 25 de marzo, Héctor José Rizek hijo fue reconocido con el Gran Galardón al Mérito Empresarial en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026, un homenaje que ahora adquiere un significado aún más profundo.

Don Héctor José Rizek Llabaly deja un legado que se mide en generaciones, en miles de familias campesinas vinculadas a la cadena del cacao, en el prestigio internacional de un producto dominicano de excelencia y en el desarrollo integral de una región que lo tuvo como pilar.

Paz a su alma.

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