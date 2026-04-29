Diversos gremios de enfermería paralizaron este miércoles sus labores en hospitales públicos de todo el país en demanda de nombramientos de más personal, aumento salarial y mejores condiciones de pensión. La protesta, que se extiende por 24 horas, tuvo como epicentro el Hospital Francisco Moscoso Puello, en la capital, donde enfermeras y representantes gremiales se concentraron desde tempranas horas de la mañana con pancartas y consignas.

Durante el paro, los servicios quedaron reducidos a las áreas de emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según confirmaron las propias organizaciones convocantes.

Las cinco demandas prioritarias

Los gremios redujeron su pliego de 13 a cinco puntos prioritarios para facilitar una negociación con el Ejecutivo. Las exigencias centrales son:

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Nombramiento de más personal de enfermería en los centros de salud públicos

de enfermería en los centros de salud públicos Aumento salarial acorde con las funciones y la carga laboral del sector

acorde con las funciones y la carga laboral del sector Mejores condiciones de pensión para el personal que ha cumplido sus años de servicio

para el personal que ha cumplido sus años de servicio Remuneración del tiempo en servicio y cambios de designación pendientes

y cambios de designación pendientes Aplicación de incentivos por distancia para el personal que labora en zonas alejadas

"Lo único que detiene el paro es que Abinader firme"

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras (Asonaen), Mariano Suazo, había condicionado el paro a una respuesta concreta del Ejecutivo. "Lo único que detiene el paro es que el presidente Luis Abinader firme nuestras demandas", declaró el lunes en una entrevista radial.

Ante la ausencia de respuesta oficial, la huelga se ejecutó según lo previsto.

Por su parte, la vicepresidenta del Colegio Dominicano de Enfermería, Ana Linares, resumió la paradoja que vive el sector: "Más de mil enfermeras desempleadas, mientras los hospitales siguen necesitando personal".

Una crisis que viene de lejos

La protesta de este miércoles no es un hecho aislado. El sector lleva más de seis años reclamando mejoras sin obtener respuesta efectiva del Gobierno. Las movilizaciones se intensificaron en las últimas semanas: el pasado 24 de marzo, enfermeras y otros profesionales de la salud iniciaron plantones frente al Hospital Robert Reid Cabral; el 28 de abril, un día antes del paro, diversas organizaciones del sector salud —entre ellas psicólogos, bioanalistas, farmacéuticos e imagenólogos— protestaron frente al Servicio Nacional de Salud (SNS) bajo el lema "Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional".

En esa reunión previa con el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el director del SNS, Julio César Landrón, las organizaciones no obtuvieron compromisos concretos, lo que precipitó la huelga de hoy.

Los gremios convocantes

El paro fue organizado por cinco organizaciones del sector:

Sinatrae

Asonaen

Unased

Codopen

Unasecas

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más