Encuesta de Acento muestra opiniones divididas sobre si Leonel Fernández debe ceder candidatura a Omar Fernández

Una encuesta realizada por este medio, a propósito de la entrevista concedida por el expresidente Leonel Fernández a la agencia EFE, mostró opiniones divididas entre los usuarios sobre si el líder de la Fuerza del Pueblo debería ceder la candidatura presidencial de esa organización a su hijo, el senador Omar Fernández, de cara a las elecciones de 2028.

La consulta planteó la pregunta: “A propósito de la entrevista al expresidente Leonel Fernández de EFE, ¿crees que Leonel debería cederle la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo a su hijo Omar Fernández en las elecciones de 2028?”. En los resultados publicados en la plataforma web de Acento, la opción “Sí” obtuvo 55.29 %, mientras que el “No” alcanzó 42.35 %, reflejando una inclinación mayoritaria a favor de que Omar asuma el liderazgo presidencial, aunque con una diferencia que evidencia debate entre los participantes.

La discusión se produce luego de que Fernández evitara confirmar si será nuevamente candidato presidencial o si abrirá espacio a Omar Fernández, quien ha ido ganando respaldo dentro y fuera de la Fuerza del Pueblo. En la entrevista, el exmandatario afirmó que las encuestas todavía no lo están “repudiando” ni enviando “al retiro”, y sostuvo que la decisión final dependerá de las circunstancias políticas.

Resultados distintos en X

En la cuenta de Acento en X, la misma pregunta cerró con un resultado más equilibrado. Según la captura compartida, la encuesta recibió 12 votos y terminó con 50 % para la opción “Sí” y 50 % para el “No”, lo que muestra una división exacta entre quienes consideran que Leonel debería ceder la candidatura y quienes entienden que no debe hacerlo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque la muestra en X fue limitada, el resultado refleja que el tema genera posiciones encontradas entre los usuarios. Para una parte del público, Omar Fernández representa renovación generacional y una posible vía de ampliación electoral para la Fuerza del Pueblo. Para otros, Leonel Fernández conserva experiencia, liderazgo político y peso suficiente para seguir encabezando el proyecto presidencial del partido.

Debate en Instagram

La encuesta también fue difundida en Instagram, donde se publicó la pregunta: “¿Debe Leonel Fernández ceder la candidatura presidencial a Omar Fernández para 2028?”. La encuesta registraba, al momento de esta publicación, 112 Me gusta, 130 comentarios y 16 compartidos, señales de una interacción significativa en torno al tema.

Entre los comentarios destacados figura una opinión favorable a Omar Fernández, en la que un usuario planteó que el senador es “el único que ganaría en primera vuelta” y lo promovió como “presidente 2028”. Ese tipo de reacción muestra cómo parte de la conversación digital asocia la figura de Omar con una opción de relevo y competitividad electoral.

Usuarios en Facebook ven a Leonel y Omar como cartas fuertes de la Fuerza del Pueblo

En Facebook, varios usuarios reaccionaron a la encuesta destacando que la Fuerza del Pueblo cuenta con dos figuras presidenciables competitivas de cara a 2028: Leonel Fernández y Omar Fernández. Algunos comentarios señalaron que ambos tienen condiciones para representar al partido, mientras otros defendieron que la decisión debe quedar en manos de la propia organización y de sus dirigentes.

Entre las opiniones compartidas, usuarios afirmaron que la FP es “el único partido en RD” con dos precandidatos con posibilidad de ganar las elecciones, mientras otros expresaron que apoyarían a cualquiera de los dos. También hubo comentarios más inclinados a favor de Leonel, al señalar que el expresidente continúa siendo el líder de la organización y que todavía no debería retirarse de la competencia presidencial.

Una discusión que toca el relevo político

El debate abierto por la encuesta no se limita a una preferencia familiar o partidaria. También toca una discusión más amplia sobre el relevo generacional en la política dominicana, el peso de los liderazgos tradicionales y la estrategia que deberá definir la Fuerza del Pueblo para competir en las elecciones de 2028.

Leonel Fernández sigue siendo la figura principal de la organización que fundó en 2019, tras su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, Omar Fernández ha ido construyendo una imagen propia, especialmente entre sectores que lo perciben como una figura joven, moderada y con capacidad de conectar con nuevos votantes.

Los resultados de Acento muestran que una parte importante de los participantes ve con buenos ojos la posibilidad de que Omar encabece la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo. No obstante, la división observada en redes también confirma que el liderazgo de Leonel Fernández continúa generando respaldo y que una eventual decisión sobre 2028 no estaría libre de debate interno ni de lectura estratégica.

El 2028 como punto de definición

La pregunta sobre si Leonel debe ceder o no la candidatura a Omar Fernández se produce en un momento en que los partidos comienzan a perfilar sus escenarios internos rumbo a 2028. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el dilema no es solo quién tiene mayor simpatía, sino qué tipo de candidatura podría ampliar la base electoral del partido y competir con posibilidades reales frente al oficialismo y otras fuerzas opositoras.

Si Leonel decide aspirar nuevamente, apostaría por su experiencia, estructura y reconocimiento nacional. Si abre paso a Omar, la Fuerza del Pueblo intentaría proyectar renovación sin romper con el liderazgo histórico que le dio origen. En ambos casos, la organización enfrentará el reto de convertir presencia mediática, simpatía partidaria y expectativas digitales en una candidatura capaz de conectar con el electorado nacional.

La encuesta de Acento confirma que el tema ya forma parte de la conversación pública. Más allá de sus resultados, la consulta revela una pregunta política de fondo: si la Fuerza del Pueblo debe competir en 2028 desde el liderazgo histórico de Leonel Fernández o desde una apuesta generacional encabezada por Omar Fernández.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más