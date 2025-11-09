Las instalaciones del Club Recreativo de los Periodistas de Santiago se llenaron de magia, colores y luces durante el encendido del “Árbol Navideño de la Comunicación”, una celebración que reunió a los principales gremios de la prensa local en un ambiente de fraternidad y unidad.

Más de un centenar de periodistas, locutores y comunicadores participaron en la velada, marcada por la alegría, los ritmos y sabores propios de la temporada, y el resplandor de las luces multicolores que dieron inicio formal a la Navidad entre los profesionales del sector.

El acto, organizado por el Club Recreativo de los Periodistas, contó con la presencia de representantes del CDP Santiago, SNTP, ALS, Adompretur, Acroarte y la ACDS, quienes reafirmaron su compromiso con la unión de los gremios de comunicación.

El maestro de ceremonias Vinicio Cruz condujo la actividad e invitó a los presidentes y secretarios generales de cada entidad a acompañar al presidente del Club, Perfecto Martínez, en el momento simbólico del encendido del árbol.

Martínez agradeció la asistencia de los miembros e invitados, y reconoció el trabajo de Frank Reyes y Ana Marte, Israel Pueblo y Leclerc, y el ingeniero Joel Samuel Castillo por su colaboración en la decoración navideña que engalana el recinto.

Durante el encuentro, los dirigentes gremiales ofrecieron breves mensajes de felicitación, destacando la importancia de mantener espacios de confraternidad que fortalezcan los lazos entre los comunicadores de la región.

El momento más esperado fue el encendido de las luces, acompañado por la música del conjunto típico de la Alcaldía de Santiago, el coro de la UASD y las interpretaciones de Ángel Espinal, que animaron la noche con villancicos y melodías tradicionales.

Los asistentes disfrutaron además de un jengibre artesanal elaborado por Germania de Luna, Margarita Bautista y José Armando Toribio, acompañado de galletas aportadas por la seccional Santiago del CDP.

La jornada concluyó con fotografías, transmisiones en vivo y un animado compartir que reforzó el espíritu de camaradería entre los profesionales de la comunicación.

Finalmente, se anunció que cada viernes, a partir del 14 de noviembre, iniciando con Adompretur, uno de los gremios organizará una celebración navideña para sus miembros con la participación conjunta de todos los demás.

