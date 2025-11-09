Academia regional para la lucha contra el crimen organizado, con sede en RD

El gobierno francés prevé abrir una academia regional para la lucha contra el crimen organizado, con sede en República Dominicana, que ofrecerá cursos a investigadores y funcionarios de aduanas.

Este programa de capacitación está previsto para el próximo año en cooperación con otros países de la región y "en particular con Colombia, primer productor de cocaína" en el mundo, precisó el ministro.

Barrot también mencionó un reciente acuerdo de extradición entre Francia y Colombia para "narcocriminales de ambos lados", que espera sea aprobado por los parlamentos de los dos países.

"Narcolanchas" y territorios franceses en el Caribe

El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Emmanuel Macron reiteró su "preocupación" ante la tensa situación en la región tras el despliegue militar ordenado en agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico que han causado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.

"Francia está presente con sus territorios de ultramar en primera línea" de estas operaciones militares que "se han apartado de las normas del derecho internacional y del derecho marítimo", subrayó el ministro.

Ante los temores expresados por Brasil y Colombia de que el despliegue militar estadounidense en el Caribe derive en una invasión de Venezuela, Barrot reiteró el compromiso de Francia con la "soberanía de los Estados", como afirmó recientemente Macron.