El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a siete provincias ante el paso de una vaguada que generará abunbdantes aguaceros.

Por lo mismo, exhortó a los habitantes de estas zonas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios.

Se trata de las provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Monte Plata y Peravia.

Se declara alerta verde cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sobre las condiciones marítimas, el COE señala que desde la mañana de hoy se ha deteriorado el mar adentro en la costa Caribeña, principalmente hacia provincias del suroeste. El organismo precisa que el oleaje permanecerá normal en zonas costeras.

Se recomienda a la población seguir los lineamientos y orientaciones de protección civil, asimismo, ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más