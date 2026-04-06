Este lunes 6 de abril de 2026, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es escenario de una de las jornadas judiciales más esperadas del año: la continuación de la audiencia preliminar del caso Jet Set (expediente núm. 2025-0150267) contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios del centro de entretenimiento cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril de 2025.
La audiencia se desarrolla ante el juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó un calendario de sesiones para los días 6, 13 y 20 de abril tras el aplazamiento dispuesto el pasado 16 de marzo.
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¿Qué se decide hoy?
En esta etapa procesal —la audiencia preliminar— el tribunal debe evaluar si la acusación del Ministerio Público cuenta con méritos suficientes para dictar un auto de apertura a juicio de fondo contra los imputados. Es decir, hoy no se juzga culpabilidad, sino si hay elementos probatorios bastantes para ir a juicio.
El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario por la operación del local ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional, donde murieron 236 personas y resultaron heridas más de 180, según las cifras oficiales.
Datos clave del proceso
|Dato
|Detalle
|Expediente
|2025-0150267
|Imputados
|Antonio Espaillat y Maribel Espaillat
|Cargo
|Homicidio involuntario
|Juez
|Raymundo Mejía, Primer Juzgado de la Instrucción, DN
|Etapa
|Audiencia preliminar
|Querellas acumuladas
|Aproximadamente 120
|Víctimas fatales
|236 personas
|Heridos
|Más de 180
|Fecha de la tragedia
|8 de abril de 2025
|Calendario de audiencias
|6, 13 y 20 de abril de 2026
Antecedentes recientes
- 16 de marzo de 2026: Se retomó la audiencia preliminar, pero fue aplazada nuevamente. El juez Mejía ordenó la citación de la madre de los hermanos Espaillat en calidad de imputada, así como del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y del Ministerio de Obras Públicas, como puestos en causa. Además, se incorporaron nuevas querellas y pruebas de la defensa. Querellantes respaldaron la citación de la madre de los Espaillat, al considerar que debió ser convocada desde el inicio del proceso junto a la empresa vinculada al caso.
- 30 de marzo de 2026: Abogados de las víctimas exigieron la apertura a juicio de fondo, al considerar que existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades penales. La defensa, por su parte, advirtió sobre posibles retrasos por un nuevo peritaje.
- 31 de marzo de 2026: Salieron a la luz imágenes inéditas de más de 60 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la noche de la tragedia, que mostraron desprendimientos parciales del techo y conversaciones entre propietarios y empleados que sugieren conocimiento previo de fallas estructurales.
- Junio de 2025: Los hermanos Espaillat obtuvieron la libertad tras el pago de una garantía económica de RD$50 millones, decisión cuestionada por familiares de víctimas y apelada por el Ministerio Público.
A un año de la tragedia
La audiencia de hoy se produce a solo dos días del primer aniversario del colapso del Jet Set Club. El Movimiento Justicia Jet Set convocó a una vigilia y luto nacional para conmemorar a las víctimas. Familiares y sobrevivientes han mantenido durante todo el año misas, vigilias y manifestaciones exigiendo justicia.
La tragedia ocurrió durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, conocido como "la voz más alta del merengue", quien también falleció en el siniestro a los 69 años. El colapso del techo del edificio —que funcionaba como cine desde 1973 y como club nocturno desde 1994— se produjo casi una hora después de iniciado el espectáculo.
¿Qué sigue?
- Si el juez Mejía determina que hay méritos suficientes, dictará un auto de apertura a juicio de fondo, lo que enviaría a los hermanos Espaillat —y potencialmente a otros imputados— a ser juzgados por un tribunal colegiado.
- Si considera que las pruebas son insuficientes, podría dictar un auto de no ha lugar, descargando a los imputados.
- El calendario prevé dos audiencias adicionales los días 13 y 20 de abril, lo que sugiere que la fase preliminar podría extenderse varias sesiones.
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