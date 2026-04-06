Este lunes 6 de abril de 2026, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es escenario de una de las jornadas judiciales más esperadas del año: la continuación de la audiencia preliminar del caso Jet Set (expediente núm. 2025-0150267) contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios del centro de entretenimiento cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril de 2025.

La audiencia se desarrolla ante el juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó un calendario de sesiones para los días 6, 13 y 20 de abril tras el aplazamiento dispuesto el pasado 16 de marzo.

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¿Qué se decide hoy?

En esta etapa procesal —la audiencia preliminar— el tribunal debe evaluar si la acusación del Ministerio Público cuenta con méritos suficientes para dictar un auto de apertura a juicio de fondo contra los imputados. Es decir, hoy no se juzga culpabilidad, sino si hay elementos probatorios bastantes para ir a juicio.

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El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario por la operación del local ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional, donde murieron 236 personas y resultaron heridas más de 180, según las cifras oficiales.

Datos clave del proceso

Dato Detalle Expediente 2025-0150267 Imputados Antonio Espaillat y Maribel Espaillat Cargo Homicidio involuntario Juez Raymundo Mejía, Primer Juzgado de la Instrucción, DN Etapa Audiencia preliminar Querellas acumuladas Aproximadamente 120 Víctimas fatales 236 personas Heridos Más de 180 Fecha de la tragedia 8 de abril de 2025 Calendario de audiencias 6, 13 y 20 de abril de 2026

Antecedentes recientes

A un año de la tragedia

La audiencia de hoy se produce a solo dos días del primer aniversario del colapso del Jet Set Club. El Movimiento Justicia Jet Set convocó a una vigilia y luto nacional para conmemorar a las víctimas. Familiares y sobrevivientes han mantenido durante todo el año misas, vigilias y manifestaciones exigiendo justicia.

La tragedia ocurrió durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, conocido como "la voz más alta del merengue", quien también falleció en el siniestro a los 69 años. El colapso del techo del edificio —que funcionaba como cine desde 1973 y como club nocturno desde 1994— se produjo casi una hora después de iniciado el espectáculo.

¿Qué sigue?

Si el juez Mejía determina que hay méritos suficientes , dictará un auto de apertura a juicio de fondo , lo que enviaría a los hermanos Espaillat —y potencialmente a otros imputados— a ser juzgados por un tribunal colegiado.

determina que hay , dictará un , lo que enviaría a los hermanos Espaillat —y potencialmente a otros imputados— a ser juzgados por un tribunal colegiado. Si considera que las pruebas son insuficientes , podría dictar un auto de no ha lugar , descargando a los imputados.

, , descargando a los imputados. El calendario prevé dos audiencias adicionales los días 13 y 20 de abril , lo que sugiere que la fase preliminar podría extenderse varias sesiones.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más