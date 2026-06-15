A partir de las 10:00 de la mañana de este lunes, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emite su decisión en el caso que sacudió a la República Dominicana: el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.

El juez Raymundo Mejía deberá resolver dos preguntas que tienen en vilo a cientos de familias:

¿Hay elementos suficientes para enviar a Antonio y Maribel Espaillat a juicio de fondo? ¿Se mantiene la calificación de homicidio involuntario o se recalifica como homicidio voluntario?

Las dos grandes preguntas del fallo del Caso Jet Set

¿Juicio de fondo o no del Caso Jet Set?

El Ministerio Público presentó en noviembre de 2025 una acusación formal de 156 páginas solicitando que los imputados sean enviados a juicio. La defensa, en cambio, argumenta que no existen méritos suficientes y presentó en mayo de 2026 un informe técnico elaborado por más de 25 especialistas, que concluye que el colapso se debió a fallas estructurales y deterioro progresivo, no a sobrepeso.

Si el juez entiende que hay mérito, el caso pasa a juicio oral y público. Si no, los imputados quedarían sobreseídos.

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¿Homicidio involuntario o voluntario del Caso Jet Set?

El Ministerio Público acusa por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. Pero varios querellantes —respaldados por el padre Rogelio Cruz y el Movimiento Justicia Jet Set— exigen que los hechos sean recalificados como homicidio voluntario, argumentando que los propietarios conocían el estado del inmueble y actuaron con dolo eventual.

"El código no recoge la magnitud de este caso. Pedimos que se individualice la responsabilidad por cada fallecido", declaró el padre Cruz días atrás.

El estado actual de los imputados del Caso Jet Set

Antonio y Maribel Espaillat enfrentan el proceso en libertad, bajo una medida de coerción que incluye:

Garantía económica de RD$50 millones

Presentación periódica ante la justicia

Impedimento de salida del país

La Corte de Apelación ya confirmó esta medida al rechazar los recursos interpuestos. Familiares de las víctimas han exigido reiteradamente que sea endurecida.

La voz de las familias del Caso Jet Set

A 14 meses de la tragedia, la indignación sigue intacta. "Óyeme, la indignación humana también tiene un límite, ya van 14 meses", expresó Frank Martínez, quien perdió a la esposa de uno de sus hijos en el derrumbe.

El Movimiento Justicia Jet Set organizó el pasado 8 de junio una misa conmemorativa en la "zona cero" y un encuentro académico en la UASD para analizar los aspectos legales y técnicos del caso, en vísperas de este fallo.

"Lo que esperamos es que se ejecute una justicia proporcional a los hechos. Es imposible desaparecer 236 muertos", señalaron representantes del movimiento.

Cronología clave del Caso Jet Set

Fecha Hito 08/04/2025 Colapso del techo del Jet Set: 236 muertos, 180+ heridos 12/06/2025 Arresto de Antonio y Maribel Espaillat 19/06/2025 Imposición de medida de coerción 07/11/2025 Depósito de acusación formal (156 páginas) 12/01/2026 Primera audiencia preliminar 16/03/2026 Incorporación de nuevas partes: Ana Grecia López, Ayuntamiento DN y MOPC 06/04/2026 Tribunal ordena peritaje técnico independiente 01/05/2026 Cierre de debates; caso en estado de fallo 14/05/2026 Defensa presenta informe técnico de 25+ especialistas 15/06/2026 Lectura del fallo: HOY

¿Qué puede decidir el juez sobre el Caso Jet Set?

El juez Mejía tiene ante sí tres posibles caminos:

Enviar a juicio de fondo con la calificación actual (homicidio involuntario)

con la calificación actual (homicidio involuntario) Enviar a juicio de fondo con recalificación a homicidio voluntario, acogiendo la petición de los querellantes

con recalificación a homicidio voluntario, acogiendo la petición de los querellantes Dictar sobreseimiento si entiende que no hay mérito suficiente para el juicio

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