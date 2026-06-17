Todavía no había terminado de salir el sol cuando los primeros votantes ya caminaban por los pasillos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con paso decidido. Carpeta bajo el brazo, carnet en mano, y una pregunta flotando en el aire que nadie se atrevía a responder del todo: ¿quién será el rector número 22 de la etapa democrática?

La UASD amaneció distinta. No con la agitación de un día de clases ni con el bullicio habitual de sus miles de estudiantes. Esta mañana, la primera universidad del país —y del Caribe— vistió otro traje: el de la democracia interna.

Las mesas, listas desde temprano

A las 8:00 en punto, tal como estaba previsto, los colegios electorales abrieron sus puertas en el campus central y en los recintos, centros y subcentros universitarios distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente de la Comisión Central Electoral (CCE), Héctor Arias, confirmó que el proceso arrancó con normalidad en todos los puntos habilitados para la jornada.

Las mesas lucían ordenadas, los fiscales de los distintos movimientos ya estaban apostados en sus lugares, y los miembros del Claustro Mayor Elector —2,867 en total— comenzaron a desfilar con una mezcla de solemnidad y expectativa que pocas veces se ve en estos predios.

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Dos nombres, una sola silla

La contienda que concentra todas las miradas es la de la Rectoría. Dos candidatos se disputan el cargo más alto de la academia estatal: el doctor Jorge Asjana David, líder de la Gran Alianza Nacional Asjana Rector, quien llegó a esta jornada con el impulso de un cierre de campaña multitudinario en el Aula Magna; y el maestro Radhamés Silverio, quien también acumuló respaldos en las semanas previas.

Pero la Rectoría no es el único cargo en juego. Esta jornada define también cuatro vicerrectores, nueve decanos con sus respectivos vicedecanos, directores de escuelas, recintos y centros universitarios. En total, 121 cargos electivos que moldearán el rumbo de la institución por los próximos cuatro años.

Las facultades que deciden

En el mapa electoral de la UASD, no todos los votos pesan igual en términos de volumen. Las cuatro facultades con mayor representación en el Claustro concentran más de la mitad del electorado y son, en la práctica, las que inclinarán la balanza:

Ciencias de la Salud : 522 votantes

522 votantes Ciencias : 454 votantes

454 votantes Humanidades : 437 votantes

437 votantes Ciencias Económicas y Sociales : 434 votantes

En los pasillos de estas facultades, la mañana transcurrió entre saludos cómplices, últimas conversaciones en voz baja y la tensión silenciosa de quien sabe que su voto cuenta —y mucho.

El ambiente: calma tensa, historia presente

No hubo incidentes. No hubo gritos. Hubo, sí, una calma tensa, de esas que se sienten en los momentos en que algo importante está ocurriendo. Grupos de profesores conversaban en corrillos cerca de las mesas. Algunos ayudantes de cátedra llegaban solos, miraban el listado, firmaban y depositaban su voto con la discreción de quien guarda un secreto.

Los delegados estudiantiles, parte también del Claustro, se movían con otra energía: más jóvenes, más ruidosos, pero igualmente conscientes del peso del momento. La UASD es, para muchos de ellos, no solo su universidad sino su primer contacto real con la política y la ciudadanía.

La noche, árbitro final

Héctor Arias fue claro: los resultados no tienen hora fija. La Comisión Central Electoral procesará las actas a medida que lleguen de los distintos recintos del país, y los boletines oficiales se irán publicando conforme avance la validación. Las urnas cierran a las 8:00 de la noche, pero la noche, como suele ocurrir en estas jornadas, promete ser larga.

Por ahora, la UASD vota. Y en ese acto sencillo —una firma, una papeleta, una urna— late algo más grande: la convicción de que la universidad más antigua del hemisferio occidental sigue siendo, ante todo, de quienes la construyen cada día.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más