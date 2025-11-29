En almuerzo de Navidad, Abinader anuncia que militares viajarán gratis en el Metro y el teleférico de Santo Domingo

El presidente Luis Abinader dispuso que los militares de la todas las ramas podrán viajar de manera gratuita en los servicios de Metro y Teleférico, como una manera de compensar los servicios de los uniformados a la ciudadanía y al país. El gobernante participó en un almuerzo navideño junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, en el que también participaron integrantes de las Fuerzas Armadas pertenecientes a diversas instituciones y dependencias del Ministerio de Defensa.

El ministerio de Defensa explicó que este encuentro tradicional está destinado a fortalecer los lazos con quienes protegen la seguridad, la defensa y la soberanía del país. "La asistencia del presidente muestra el apoyo oficial del Gobierno al personal militar dominicano y reconoce el compromiso constante de estos servidores con la nación", precisó.

El ministro de Defensa indicó que, a partir de enero, los integrantes de las Fuerzas Armadas tendrán acceso gratuito a los medios de transporte del sistema masivo nacional, incluyendo el Metro de Santo Domingo y el Teleférico.

El ministerio de Defensa consideró que el almuerzo navideño del alto mando militar representa un momento de integración y gratitud para quienes dedican su vida al servicio de la Nación.

A la actividad asistieron oficiales generales, superiores, subalternos, personal alistado, asimilado y civil, quienes participaron en un entorno de colaboración que fortalece la unidad institucional, la moral y el compromiso del MIDE con el bienestar de todos sus integrantes.