Con motivo del 181 aniversario del Ejército de la República Dominicana (ERD), la institución realizó la ceremon ia de graduación correspondiente a la 64.ª promoción de cadetes. Durante las actividades conmemorativas se presentó la campaña institucional “SOMOS MUCHO MÁS”, orientada a destacar los valores de patriotismo, disciplina y compromiso con la nación y su gente.

La ceremonia de la Promoción de Cadetes Félix María Ruiz fue celebrada en la Academia Militar “Batalla de Las Carreras” fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien actuó en su calidad de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Durante la ceremonia, cincuenta nuevos segundos tenientes y oficiales de infantería recibieron sus diplomas que los acreditan como licenciados en Ciencias Militares y Oficiales de Infantería. Se otorgó un reconocimiento especial a los cadetes que obtuvieron mayores méritos académicos: Kleiner Omar Sosa, como Graduado de Honor, y Carolina Silvana Pérez, como Graduada Distinguida. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De igual manera, se otorgaron placas de reconocimiento en distintas categorías que distinguen las virtudes militares, entre ellas la dedicación, la conducta ejemplar, el sentido del deber, el espíritu castrense, la excelencia física y el liderazgo.

Durante la ceremonia, uno de los momentos más relevantes fue la lectura de la Orden General de Ascenso, seguida por la colocación de las insignias que identifican el grado de segundo teniente. Más tarde, se realizó la Toma de Juramento ante el presidente Abinader, donde los nuevos oficiales prometieron fidelidad a la Constitución y a las leyes del país.

Campaña institucional

Asimismo. El Ejército de República Dominicana lanzó este sábado una nueva campaña institucional con el lema “SOMOS MUCHO MÁS”, en la cual destaca que su fuerza viene del amor a la patria y a toda su gente.

La campaña resalta la dedicación institucional de la entidad hacia la sociedad dominicana y refuerza su espíritu de servicio a través del mensaje “¡SIEMPRE FIRMES!”.

"Somos más que guardianes de la patria. Somos padres, madres, hijos, hermanos, esposos y esposas, amigos y vecinos de siempre; somos los guardianes de tu futuro, de tu sueño… protectores y guardianes de la nación (…)”.

El mensaje, en voz del comandante general del Ejército, mayor general Ivan Camino Pérez, continúa diciendo: “Somos los guardianes de nuestros recursos y protectores de los que vendrán; somos quienes te cuidan, quienes te protegen. Somos mucho más de lo que ves; estamos y estaremos siempre, porque nuestra fuerza viene del amor a nuestra patria y a toda su gente”.