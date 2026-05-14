La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este jueves 14 de mayo realizará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras por deterioro en la línea de transmisión de 69 kV Elías Piña-San Juan 2, en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Debido a la ejecución de estos trabajos, se verá afectado el servicio eléctrico en la provincia Elías Piña y en el municipio Las Matas de Farfán, perteneciente a la provincia San Juan. Asimismo, será afectada de manera transitoria la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.

La ETED agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.

La ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró que estas acciones son esenciales para continuar impulsando el desarrollo y la modernización de la infraestructura eléctrica del país, en su rol de habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.

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