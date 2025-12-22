El Ejército de República Dominicana (ERD) confiscó más de 320,000 cigarrillos de origen extranjero que fueron introducidos ilegalmente al territorio nacional a través de la frontera terrestre. Las autoridades militares informaron este lunes que la mercancía fue incautada durante operativos realizados el fin de semana en las provincias de Montecristi y Elías Piña.

En una primera operación, miembros del ejército confiscaron un cargamento de 260 unidades de cigarrillos de origen ilegal en la zona montañosa del distrito municipal Rancho La Guardia, provincia Elías Piña.

Según el informe oficial, una patrulla del ERD asignada al destacamento de Hondo Valle realizó un seguimiento basado en información de inteligencia, lo que permitió a los soldados localizar la mencionada en la referida comunidad rural.

En el lugar, el personal militar logró interceptar a un grupo conformado por ciudadanos dominicanos y haitianos que se desplazaban a caballo y transportaban varios sacos con la mercancía ilegal proveniente de Haití, con la intención de evadir los controles militares y el pago de impuestos aduaneros en la frontera.

Al advertir la presencia de fuerzas militares, los individuos se retiraron del lugar, efectuando varios disparos contra la patrulla. Ante esta acción, el personal militar respondió de forma proporcional. Según informaron las autoridades del ejército, no se registraron heridos durante el incidente.

Al ser inspeccionados los sacos, se comprobó que contenían 26 cajas de cigarrillos marca Capital, con 50 paquetes cada una, para un total de 260,000 unidades.

La operación se realizó en una zona de difícil acceso, con vegetación densa y poca visibilidad. Estas condiciones provocaron que los animales usados para transportar la mercancía se dispersaran; aun así, tras una búsqueda minuciosa, el personal militar logró localizar los caballos que llevaban el contrabando.

La mercancía incautada fue trasladada inicialmente al destacamento de Hondo Valle y, posteriormente, transportada en dos vehículos del Ejército hasta la sede del 11.º Batallón de Infantería, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales pertinentes.

Incautación en Montecristi

En una segunda operación, personal militar de la misma institución interceptó una camioneta que transportaba de manera encubierta un cargamento ilícito de más de 68,000 cigarrillos. Este procedimiento se ejecutó en la carretera Martín García, municipio Guayubín, provincia Montecristi.

Los miembros del ejército detuvieron la camioneta marca Ford de color rojo, conducida por Javier Alejandro Castillo Castillo, quien fue detenido y será presentado ante el Ministerio Público, sospechoso de tráfico ilícito de mercancías.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades ocuparon 343 paquetes de cigarrillos marca Capital, conteniendo cada paquete diez cajetillas de 20 unidades cada una, para un total de 68,600 cigarrillos.

El conductor, junto con la mercancía incautada, fue trasladado a la sede de la 15.ª Compañía del ERD, ubicada en la provincia de Montecristi, donde permanece bajo custodia para los procedimientos legales pertinentes, concluye la nota.