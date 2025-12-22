El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a 20 años de prisión a una mujer que mató a su pareja sentimental en el municipio Altamira, el 19 de octubre de 2021.

Se trata de Amy Abreu Suero, quien fue hallada culpable de cometer homicidio voluntario en perjuicio de su pareja sentimental Manuel Alfonso Silverio Pallero.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado en estrado por la fiscal Karen Lidia Santana Hernández, demostró la acusación presentada por Pedro A. Melo, logrando que el tribunal impusiera la pena máxima establecida para este tipo de delito.

El expediente señaló que alrededor de las 7:45 de la mañana del citado día, mientras la víctima se encontraba junto a la procesada próximo a una banca de lotería ubicada en la calle Elpidio de Jesús Cabrera esquina Duarte, en el municipio de Altamira, Abreu Suero inició una agresión física y verbal contra su pareja.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La víctima, que se desempeñaba como agente de seguridad en el establecimiento, no respondió a la violencia. Momentos después, Abreu Suero tomó el arma de fuego, tipo escopeta, que utilizaba la víctima en sus labores y, sin mediar palabras, le disparó por la espalda, impactándolo en la región occipital de la cabeza. La herida provocó su muerte de forma instantánea.

El Ministerio Público calificó los hechos como homicidio voluntario, delito tipificado y sancionado por los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

La imputada deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia de Santiago.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más