La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes 23 de diciembre, a solicitud de Edesur, se realizarán trabajos programados en la subestación Metropolitano, entre 09:00 A. M. y 1:00 P. M.

La intervención contempla la desenergización temporal de la barra de 138 kV, como parte de labores de repotenciación y mejora de la infraestructura eléctrica.

Durante los trabajos, la ETED aplicará medidas operativas especiales para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mediante la interconexión temporal de las líneas 138 kV Paraíso–Metropolitano y Metropolitano–CNP.

Como apoyo a estas labores, desde hoy lunes 22 de diciembre se instalarán estructuras temporales en postes de madera ubicados en las inmediaciones de la subestación Metropolitano, específicamente en el área de la acera frontal.

La empresa indicó que los trabajos se ejecutarán bajo protocolos de seguridad, en coordinación con las autoridades municipales, para reducir posibles impactos en la comunidad.

La ETED reiteró su compromiso con la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, al tiempo que agradeció la comprensión ciudadana ante estas acciones de mantenimiento del sistema de transmisión.

