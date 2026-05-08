El Ejército de la República Dominicana interceptó a 74 nacionales haitianos en condición migratoria irregular y remitió al Ministerio Público a tres presuntos traficantes de personas, como resultado de múltiples operativos ejecutados en la franja fronteriza durante los últimos días.

Las acciones se enmarcan en la política de cero tolerancia contra el tráfico de personas y la migración ilegal ordenada por el mayor general Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército. Según el reporte institucional, las redes de tráfico utilizan rutas clandestinas en provincias limítrofes para trasladar grupos de migrantes que luego intentan introducir en Santiago, el Gran Santo Domingo y otros centros urbanos del país.

Casa de acopio desmantelada en Dajabón

Uno de los operativos más significativos tuvo lugar en la zona de Los Miches, provincia Dajabón, donde efectivos militares localizaron y desmantelaron un punto clandestino utilizado para ocultar migrantes indocumentados.

Los soldados identificaron una vivienda abandonada que funcionaba como centro de acopio. En su interior hallaron a 19 nacionales haitianos —15 hombres y cuatro mujeres— en condición migratoria irregular. Todos fueron puestos bajo custodia y trasladados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

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25 detenidos en Valverde tras persecución vehicular

En la provincia Valverde, una patrulla del Ejército destacada en el puesto de chequeo Mangá interceptó un minibús marca Hyundai color gris en la entrada del municipio de Castañuelas. Al notar la presencia de los uniformados, el conductor emprendió la fuga y abandonó el vehículo.

Dentro del minibús, los soldados encontraron a 25 haitianos indocumentados: 13 hombres, 10 mujeres y dos menores de edad. Los detenidos y el vehículo fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD y posteriormente entregados a la DGM.

Motocicletas retenidas en Bánica cuando cruzaban hacia Haití

En el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, miembros del 11.º Batallón de Infantería "GPF" sorprendieron a tres ciudadanos haitianos que intentaban cruzar ilegalmente hacia territorio haitiano a bordo de tres motocicletas sin placa, en el denominado callejón de Los Gajos.

Al percatarse de la presencia militar, los individuos huyeron a pie, dejando abandonadas las motocicletas —marca Haojin, en colores negro, gris y rojo—. Las unidades fueron trasladadas al Destacamento de Bánica y luego a la Fortaleza La Estrelleta del ERD para los fines de ley.

30 migrantes detenidos en San Juan de la Maguana en la madrugada

En la madrugada del miércoles, miembros del 12.º Batallón de Montañeros interceptaron un minibús Toyota color blanco en el tramo carretero Jorgillo–Vallejuelo, en San Juan de la Maguana. El conductor, al advertir la presencia de la patrulla, también huyó dejando el vehículo en el lugar.

Al registrar el minibús, los efectivos encontraron a 30 nacionales haitianos indocumentados, quienes fueron detenidos sin incidentes y trasladados junto al vehículo a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para su posterior entrega a la DGM.

Cero tolerancia en la frontera

El Ejército reiteró su compromiso con la política de cero tolerancia contra la migración ilegal y el tráfico de personas, y anunció que continuará reforzando los operativos de interdicción en la frontera terrestre, en cumplimiento de las leyes vigentes de la República Dominicana.