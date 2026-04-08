El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que, tras un incremento en las labores de vigilancia y patrullaje en la franja fronteriza del noroeste, logró la detención de 166 migrantes haitianos con estatus migratorio irregular. Los operativos, reforzados durante y después del asueto de Semana Santa, se concentraron en puntos críticos de las provincias de Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi.

Durante un operativo de interdicción vial y vigilancia fronteriza en la provincia de Santiago Rodríguez, efectivos del Ejército detuvieron a un ciudadano vinculado al presunto tráfico de personas. El sospechoso fue interceptado mientras transportaba a 21 ciudadanos haitianos, quienes habrían ingresado de manera ilegal a territorio dominicano por la frontera terrestre.

En una acción de vigilancia y patrullaje preventivo, militares de la Inspectoría de Santiago Rodríguez interceptaron una yipeta Kia, color blanco, en las inmediaciones de la cabaña El Guanal. El vehículo fue detenido por la unidad actuante, que encontró en su interior al grupo de migrantes haitianos.

El vehículo, conducido por Juan de Jesús Reyes y en compañía del ciudadano haitiano Fleurentin Lafontaine, fue interceptado por los militares en la referida zona. Tras realizar la inspección correspondiente, las autoridades hallaron en su interior a 12 hombres, cinco mujeres y cuatro menores de edad, según el reporte oficial.

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El conductor, su acompañante y los extranjeros en situación migratoria irregular, junto con el vehículo retenido, fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la Inspectoría de Santiago Rodríguez del ERD para los fines legales correspondientes.

Otros detenidos en Montecristi

En la continuidad de los operativos, miembros de la misma institución militar detuvieron a un grupo de 43 haitianos en condición migratoria irregular, durante una acción realizada en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi.

El grupo de extranjeros indocumentados, integrado por 25 hombres, 14 mujeres y cuatro menores, fue detenido mientras transitaba por un platanal en el referido municipio. La intervención fue ejecutada por una patrulla militar destacada en el Puesto de Chequeo Mangá.

Durante el operativo también fue ocupada una motocicleta marca Muyang, color negro, la cual presuntamente era utilizada para el traslado en la zona. Los detenidos fueron llevados bajo custodia militar al referido puesto de chequeo y posteriormente puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM).

Detenidos en Dajabón

En otra operación de interdicción migratoria, efectivos del Ejército detuvieron a un grupo de 33 migrantes haitianos, compuesto por hombres y mujeres, quienes se encontraban en condición migratoria irregular dentro del territorio nacional.

La intervención fue ejecutada por una patrulla destacada en el Puesto de Chequeo Militar El Rodeo, en la provincia de Dajabón, como parte del reforzamiento de la vigilancia y los operativos de control que se desarrollan de manera permanente en la zona fronteriza, informaron las autoridades militares.

De acuerdo con el informe, los extranjeros intentaban evadir el referido puesto de chequeo cuando fueron interceptados por los militares. El grupo estaba compuesto por 29 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede del Décimo Batallón de Infantería del ERD, para posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes.

Indocumentados en Montecristi

Otros 69 indocumentados haitianos fueron detenidos durante intervenciones realizadas en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi. La primera se produjo en una zona agrícola del distrito municipal de Cana Chapetón, donde soldados del ERD interceptaron a un grupo de 39 extranjeros indocumentados.

Las autoridades reportaron que el grupo estaba compuesto por 36 hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes intentaron burlar los puestos de control fronterizos para establecerse ilegalmente en territorio dominicano.

Posteriormente, en una zona boscosa próxima al basurero del referido municipio, fue detenido un segundo grupo de 17 migrantes haitianos, todos de sexo masculino, quienes transitaban de manera irregular por la provincia.

En otra operación, una patrulla interceptó a otros 13 extranjeros de la misma nacionalidad y condición migratoria en una zona agrícola de la comunidad de Piloto, en Cana Chapetón.

Los migrantes fueron trasladados bajo custodia militar hacia la sede de la Cuarta Brigada de Infantería, para ser puestos a disposición de la Dirección General de Migración, para los fines legales correspondientes.