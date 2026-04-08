Las gafas inteligentes de Meta te convierten en un «idiota con una cámara en la cara», según un rival chino de rápido crecimiento que propone una alternativa que recoge un mínimo de datos.

Even Realities, con sede en Shenzhen, cree que este mercado incipiente se acerca a un punto de inflexión en el que los consumidores deberán elegir entre unas gafas que recopilan datos para plataformas tecnológicas y otras alternativas más sencillas y «más respetuosas».

Esto se produce tras la presentación, en marzo, de una demanda en la que se alegaba que Meta envió material sensible recopilado por sus gafas inteligentes —incluyendo grabaciones de clientes manteniendo relaciones sexuales o usando el inodoro— a una empresa de anotación de datos en Nairobi.

«Estamos viendo a mucha gente acudir a nuestro canal… diciendo: "Preferimos no ser unos idiotas con una cámara en la cara"», declaró Will Wang, fundador y director ejecutivo de la empresa, en una entrevista con el Financial Times (FT).

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Las gafas inteligentes G2 de la compañía, con un precio de 600 dólares, carecen de cámaras y recopilan únicamente los datos mínimos necesarios para el funcionamiento de las aplicaciones, explicó Wang, un veterano de Silicon Valley que trabajó en el Apple Watch. Por ejemplo, su software de traducción descarta los datos de audio de forma inmediata.

Las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta cuestan entre 300 y 500 dólares. Se han vuelto populares, en particular, entre vloggers y creadores de bromas para YouTube, gracias a su discreta capacidad para grabar el entorno; esto las convierte en un punto positivo para el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, en medio de las dificultades más amplias con respecto a su visión de un metaverso poblado por avatares.

Wang afirmó que Meta ha podido mantener sus precios bajos mediante la subvención de sus productos con el fin de recopilar una mayor cantidad de datos de los usuarios.

«Están perdiendo dinero con la venta del producto. Por lo tanto, la única forma de que esto tenga sentido para ellos es que realmente puedan beneficiar a su modelo de negocio mediante la recopilación de datos», señaló Wang.

Wang sostuvo que el éxito de Meta estaba empujando al mercado hacia un modelo de negocio basado en la recopilación de datos. «Y entonces, antes de que nos demos cuenta, ya es demasiado tarde. Eso se convierte en la norma», afirmó.

Meta declaró: «Estos son ataques de una empresa china que aspira a ser nuestro competidor».

En respuesta a la demanda, Meta ha señalado que los datos capturados permanecen en los dispositivos a menos que los usuarios decidan compartirlos. Meta adopta medidas para filtrar los datos y garantizar que no se revise la información de identificación personal.

La industria de las gafas inteligentes con inteligencia artificial (IA) es pequeña, pero ha visto un rápido crecimiento. Los envíos aumentaron un 322 por ciento en 2025, alcanzando 8,7 millones de unidades, según el grupo de asesoramiento tecnológico Omdia. Meta acaparó más del 85 por ciento del mercado.

Even Realities tiene como objetivo vender este año «cientos de miles» de sus elegantes gafas negras de moda. Wang afirmó que la empresa espera ganar entre el 20 y el 30 por ciento del mercado global de gama alta en los próximos cinco años.

Para lograrlo, explicó Wang, la empresa debe superar varios obstáculos técnicos, tales como mejorar la calidad de la imagen proyectada en el interior de las gafas, reducir el consumo energético de sus micro-LED e integrar futuros chips diseñados específicamente para gafas inteligentes.

Sus principales mercados son EE. UU., Oriente Medio, Japón y Europa. Actualmente, no comercializa sus productos en China.

Entre sus inversores se encuentran la empresa de internet Tencent (con sede en Shenzhen), HongShan y el grupo de automatización industrial Inovance.

Qiran Ju, analista sénior de Omdia, señaló que Even Realities se distingue por su enfoque en los mercados occidentales y por sus precios más elevados. Según indicó, la empresa posee el 6,9 por ciento del segmento de gama alta.

«Es probable que los recientes desafíos en materia de privacidad de los usuarios, con respecto a las gafas inteligentes con IA de Meta, tengan un impacto limitado en la demanda a corto plazo. No obstante, están empezando a generar incertidumbres de mayor alcance en el mercado», comentó Ju.

(William Langley. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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