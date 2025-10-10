El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje cívico en América Latina en los últimos tiempos", dijo el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, en Oslo, a la hora de otorgarle el Nobel de la Paz.

Machado "ha sido una figura clave de la unidad dentro de una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que ha encontrado un terreno común en la reivindicación de elecciones libres y un gobierno representativo", agregó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Logró esta unificación en un momento en que "Venezuela ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario en las garras de una crisis humanitaria y económica", dijo asimismo el presidente del comité del Nobel.

Vida en la clandestinidad

La notoriedad de Machado explotó durante las primarias de la oposición en octubre de 2023, obteniendo más del 90% de los votos en una demostración de fuerza con tres millones de votantes. Rápidamente se convirtió en una de las favoritas en las encuestas, y pasó a ser apodada la "libertadora", en homenaje al "libertador" Simón Bolívar.

Durante el año pasado, "la Sra. Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas a su vida, permaneció en su país, una elección que inspiró a millones de personas", recordó el comité.

Por lo tanto, el premio escapa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no había ocultado su deseo de ganarlo este año. Desde que regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato en enero, ha insistido repetidamente en que "merece" el Premio Nobel por su papel en la resolución de muchos conflictos, una afirmación que los observadores consideran muy exagerada.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más