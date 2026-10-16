Estados Unidos anunció nuevos programas y recursos para fortalecer la seguridad, conectividad digital, infraestructura y capacidad sanitaria del Caribe, durante un diálogo celebrado este jueves en Washington con representantes de República Dominicana y otros 14 países de la región.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y dio seguimiento al compromiso asumido por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión con jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en febrero.

Además de República Dominicana, participaron delegaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Las conversaciones se concentraron en seguridad energética, crecimiento económico, infraestructura crítica, tecnología, respuesta ante desastres, cooperación sanitaria y combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

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US$175.8 millones para cables submarinos

Uno de los principales anuncios fue la asignación de US$175.8 millones para un programa dirigido a ampliar la conectividad mediante cables submarinos de alta velocidad en el Caribe y Centroamérica.

La iniciativa busca aumentar la capacidad y resiliencia de las conexiones digitales frente a posibles interrupciones y promover el uso de infraestructura tecnológica considerada segura y confiable.

Durante el diálogo también se discutieron oportunidades para ampliar el acceso de los países caribeños a tecnología y energía estadounidense, así como mecanismos de contratación pública transparentes y mejoras en la infraestructura portuaria.

Recursos para seguridad y lucha contra el crimen organizado

Estados Unidos anunció además US$66 millones mediante la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) para fortalecer la capacidad de los países de la región frente a organizaciones criminales transnacionales y mejorar la seguridad de sus fronteras.

De ese monto, US$55 millones corresponderán a programas de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, mientras otros US$11 millones serán destinados a financiamiento militar extranjero.

Otros US$37 millones serán dirigidos a programas para proteger infraestructura digital y portuaria crítica, además de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Las delegaciones abordaron también la necesidad de aumentar la coordinación regional para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas de fuego.

Estados Unidos prevé trabajar con los ministros de Seguridad del Caribe y la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de Caricom (IMPACS) para celebrar una nueva reunión ministerial de la CBSI durante la primavera de 2027.

Programa para fortalecer sistemas de salud

El Departamento de Estado informó igualmente su intención de destinar, en coordinación con el Congreso estadounidense, US$61.5 millones mediante la iniciativa Americas Strategic Partnership for Independent Regional Healthcare Excellence (ASPIRE).

El programa estará orientado a ayudar a los gobiernos caribeños a desarrollar una fuerza laboral sanitaria con mayor capacidad propia, incluyendo mecanismos de contratación de profesionales de la salud bajo criterios de transparencia y remuneración directa a los trabajadores.

Cumbre de inversiones para 2027

Como parte de la agenda económica, Estados Unidos anunció que organizará una Cumbre de Inversiones del Caribe a principios de 2027.

La actividad buscará conectar empresas estadounidenses, entidades financieras y organismos gubernamentales de financiamiento con países de la región para impulsar proyectos en sectores como energía, minerales críticos, puertos e infraestructura digital.

Durante el encuentro de este jueves también se realizaron reuniones entre las delegaciones caribeñas y empresarios estadounidenses para explorar oportunidades de inversión y proyectos capaces de generar actividad económica y empleos tanto en Estados Unidos como en el Caribe.

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