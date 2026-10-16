La Policía Nacional informó que continúa investigando las circunstancias en que un niño de cuatro años fue llevado desde el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, hasta Capotillo, en el Distrito Nacional, donde fue localizado sano y salvo.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que el infante recibe asistencia conforme a los protocolos establecidos, mientras se evalúa la situación de vulnerabilidad en la que vive junto a sus familiares.

Sobre la adolescente de 12 años que aparece en cámaras de videovigilancia llevándose al niño, Pesqueira indicó que fue trasladada al Hospital Infantil Robert Reid Cabral para recibir hidratación y una evaluación psicológica.

Posteriormente, será remitida a la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes para los procedimientos correspondientes.

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El portavoz policial señaló que, según los reportes disponibles, la adolescente se encuentra en situación de calle y había escapado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) cinco días antes del hecho.

Pesqueira precisó que las investigaciones siguen en curso para esclarecer lo ocurrido, conforme a los protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, agradeció la colaboración de los ciudadanos y los medios de comunicación, cuya difusión del caso contribuyó a alertar sobre la desaparición del niño y facilitar su localización.

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