Melba Segura de Grullón expresó su esperanza de que se haga justicia por la tragedia del Jet Set, luego de la decisión judicial que varió la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

«Mi Fe, que se ha vuelto infinita desde que me acompaña el dolor más indescriptible que hay, a veces nos premia con un ligero perfume de justicia», escribió Segura de Grullón en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía junto a su hija, Alexandra Grullón.

Alexandra Grullón y su esposo, Eduardo Guarionex Estrella, fallecieron en el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La publicación se produjo tras la decisión del juez Franny González Castillo de variar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Espaillat y remitir el expediente a un tribunal colegiado, donde el juicio deberá comenzar desde cero.

La variación de la calificación jurídica permitirá que los hechos sean examinados bajo la figura de homicidio voluntario por dolo eventual, en lugar de homicidio involuntario.

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