El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que este miércoles 28 de octubre se mantendrá la suspensión preventiva de la docencia en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas que afectan al país.

La institución explicó que las autoridades educativas regionales y distritales podrán mantener la suspensión en aquellos planteles donde continúen las condiciones que representen un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La disposición responde a las lluvias provocadas por una vaguada, que ha generado condiciones de riesgo en distintas localidades del territorio nacional.

El Minerd precisó que la suspensión no es general, sino que estará limitada a los centros educativos situados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, tomando en cuenta la situación particular de cada demarcación.

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Asimismo, facultó a las autoridades regionales y distritales para evaluar las condiciones de los planteles y determinar dónde resulta necesario mantener la medida preventiva.

El Ministerio también exhortó a los responsables de los centros educativos a mantener activos los protocolos de prevención y adoptar las medidas necesarias para proteger las instalaciones, los equipos y los recursos escolares ante los posibles efectos de las lluvias.

La institución llamó a toda la comunidad educativa a mantenerse atenta a los boletines oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a las disposiciones que emitan las autoridades educativas de sus respectivas demarcaciones.

La medida da continuidad a la suspensión preventiva aplicada este martes 27 de octubre en los centros escolares vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla.

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